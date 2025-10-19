Алжир и Ирак — золотая жила для России? Какие отрасли могут стать локомотивом сотрудничества

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынки Алжира и Ирака обладают значительным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом рассказал председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков в беседе с РИА Новости.

Фокус на нереализованный потенциал

Горьков отметил, что необходимо системно работать с этим потенциалом, обращая особое внимание на страны с большим, но нереализованным рынком. Перспективы взаимодействия с Алжиром охватывают сельское хозяйство, IT-технологии, фармацевтику и промышленность.

Бюрократические сложности

Глава РАДС также упомянул о бюрократических сложностях для российских нефтяных компаний, которые сталкиваются с необходимостью получения сертификатов для своей деятельности. Бюрократические издержки тормозят процесс, несмотря на быстрое развитие технологий.

Возможности для строительных компаний

Товарооборот между Россией и Ираком составляет всего 400 миллионов долларов, что невелико при растущем населении и экономических возможностях Ирака. Российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры, используя свой опыт в управлении строительными комплексами и технологиями обеспечения ресурсами.