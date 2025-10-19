Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенсионные выплаты: страховая в России достигла отметки в 24 тысячи рублей

Экономика

Средняя страховая пенсия в России составляет чуть более 24 тысяч рублей, об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пересчёт пенсии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

 Возраст выхода на пенсию

Гиринский отметил, что страховая пенсия будет выплачиваться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет по истечении переходного периода пенсионной реформы. Об этом пишет РИА Новости.

 Условия получения пенсии

Для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Пенсию могут повысить, если предоставить ранее не учтённые документы о стаже или зарплате.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
