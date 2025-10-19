Инвестиции в детство: Кубань открывает двери для смелых инвесторов

Краснодарский край сформировал инвестиционный портфель из 38 простаивающих детских лагерей и планирует восстановить их работу.
Александр Руппель, и. о. вице-губернатора, курирующий курортную сферу, сообщил об этом ТАСС.
Руппель отметил важность наличия инфраструктуры для успешного функционирования лагерей. Агентство по привлечению инвестиций уже начало работу по поиску новых инвесторов для вовлечения данных лагерей в оборот.
В крае реализуются четыре крупных инвестпроекта по созданию детских лагерей на сумму почти 16 миллиардов рублей. Это позволит увеличить ёмкость более чем на 5 тыс. мест, что составляет 10% от текущей мощности.
В качестве примера Руппель привел детский оздоровительный комплекс "Юбилейный", который был заброшен более 10 лет. В 2022 году был найден инвестор, проведён капитальный ремонт, и в 2023 году лагерь принял первую смену. В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве нового корпуса на 2 тыс. мест с инвестициями в 5 миллиардов рублей.
