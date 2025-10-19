Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Память тела: как напряжение превращается в привычку — и как её отпустить
Многолетники, которые будто из другого мира: растут под снегом и всё равно красивы
Дверца, которая мстит: привычка после стирки оборачивается неожиданной проблемой
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии

Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян

1:28
Экономика

Правительство приняло решение о продлении действия механизма соглашений, направленных на сдерживание роста цен на товары.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Данные соглашения могут заключаться между региональными администрациями, поставщиками продукции и розничными сетями. Новый срок действия — до конца 2029 года, включая 31 декабря.

Для чего заключаются такие соглашения

Данная мера призвана укрепить стабильность на рынке потребительских товаров. Суть соглашений заключается в добровольном принятии участниками рынка обязательств по сдерживанию или снижению цен на популярные товары повседневного спроса, а также социально значимую продукцию.

По информации, предоставленной Федеральной антимонопольной службой в октябре 2025 года, подобные соглашения уже действуют в 71 регионе страны. В них участвуют 14 546 предприятий и организаций, среди которых: 292 производителя, 51 оптовая компания, 14 100 торговых точек, 100 аптечных сетей и пунктов, а также 3 автозаправочные станции.

Решение о продлении

Первоначально предполагалось, что срок действия правил, регулирующих заключение ценовых соглашений, истечет в мае 2026 года, однако было принято решение о его продлении, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии
Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение
Ночь, в которой природа тренирует родителей: боль младенца — их экзамен на любовь
BMW X3 пугает водителей: владельцы рассказывают о взрывах прямо над головой
Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.