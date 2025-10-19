Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян

Правительство приняло решение о продлении действия механизма соглашений, направленных на сдерживание роста цен на товары.
Данные соглашения могут заключаться между региональными администрациями, поставщиками продукции и розничными сетями. Новый срок действия — до конца 2029 года, включая 31 декабря.
Данная мера призвана укрепить стабильность на рынке потребительских товаров. Суть соглашений заключается в добровольном принятии участниками рынка обязательств по сдерживанию или снижению цен на популярные товары повседневного спроса, а также социально значимую продукцию.
По информации, предоставленной Федеральной антимонопольной службой в октябре 2025 года, подобные соглашения уже действуют в 71 регионе страны. В них участвуют 14 546 предприятий и организаций, среди которых: 292 производителя, 51 оптовая компания, 14 100 торговых точек, 100 аптечных сетей и пунктов, а также 3 автозаправочные станции.
Первоначально предполагалось, что срок действия правил, регулирующих заключение ценовых соглашений, истечет в мае 2026 года, однако было принято решение о его продлении, пишет ТАСС.
