Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство приняло решение о продлении действия механизма соглашений, направленных на сдерживание роста цен на товары.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Данные соглашения могут заключаться между региональными администрациями, поставщиками продукции и розничными сетями. Новый срок действия — до конца 2029 года, включая 31 декабря.

Для чего заключаются такие соглашения

Данная мера призвана укрепить стабильность на рынке потребительских товаров. Суть соглашений заключается в добровольном принятии участниками рынка обязательств по сдерживанию или снижению цен на популярные товары повседневного спроса, а также социально значимую продукцию.

По информации, предоставленной Федеральной антимонопольной службой в октябре 2025 года, подобные соглашения уже действуют в 71 регионе страны. В них участвуют 14 546 предприятий и организаций, среди которых: 292 производителя, 51 оптовая компания, 14 100 торговых точек, 100 аптечных сетей и пунктов, а также 3 автозаправочные станции.

Решение о продлении

Первоначально предполагалось, что срок действия правил, регулирующих заключение ценовых соглашений, истечет в мае 2026 года, однако было принято решение о его продлении, пишет ТАСС.