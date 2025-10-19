Авиабилеты станут дефицитом? Lufthansa урезает полёты из-за налогов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Руководитель Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор заявил о намерении компании урезать приблизительно сотню внутренних авиамаршрутов из-за значительной налоговой нагрузки.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Информацию об этом распространил Bloomberg.

"Если не удастся снизить операционные затраты, компания будет вынуждена пойти на дальнейшее сокращение авиалиний. Речь идет о возможности отмены около ста еженедельных рейсов внутри страны к лету следующего года", — уточнил Шпор.

По словам Шпора, компания рассматривает возможность отказа от таких направлений, как Мюнхен — Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден, где Lufthansa в настоящее время терпит убытки. Он подчеркнул, что с 2019 года государственные сборы, связанные с ведением бизнеса в Германии, увеличились вдвое, что оказывает дополнительное негативное влияние на финансовое положение авиаперевозчика.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
