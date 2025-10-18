Топливный вопрос решён: Камчатский край получит финансовую поддержку

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении Камчатскому краю дополнительной финансовой помощи в размере более одного миллиарда рублей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Данные средства предназначены для приобретения топочного мазута, необходимого для обеспечения энергией региона. Распоряжение о выделении средств было утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным, информация об этом поступила от пресс-службы кабинета министров.

Цель финансирования

В пресс-службе правительства отметили, что Камчатский край получит свыше 1 миллиарда рублей для приобретения топочного мазута, который необходим для работы региональных ресурсоснабжающих компаний.

Правительство детализировало, что выделенные средства из резервного фонда будут использованы для закупки топлива, что гарантирует стабильное энергоснабжение жилых зданий, медицинских учреждений, образовательных организаций (школ и детских садов), а также промышленных предприятий, пишет ТАСС.

Решение принято для обеспечения зимнего сезона

Михаил Мишустин подчеркнул, что данное решение направлено на удовлетворение нужд региона в топливе в течение зимнего периода. Стоит отметить, что в августе текущего года правительство уже выделяло более одного миллиарда рублей на аналогичные цели.