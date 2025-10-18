Свет на вес золота: почему правительство срочно укрепляет энергетическую броню Белгорода и Брянска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Экономика

Правительство России направит дополнительные средства на поддержку энергетической инфраструктуры Белгородской и Брянской областей. Решение принято в связи с необходимостью укрепления топливно-энергетического комплекса и обеспечения бесперебойного энергоснабжения в этих регионах.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, Министерство энергетики получит 3,53 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти средства предназначены для закупки резервных источников энергии — оборудования, которое позволит оперативно подключать потребителей к электросети в случае перебоев или чрезвычайных ситуаций.

"Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3,53 млрд рублей…", — говорится в официальном документе.

Цель программы — энергетическая стабильность

Белгородская и Брянская области в последние месяцы оказались в числе регионов, где вопрос стабильного энергоснабжения стал особенно актуален. Средства пойдут на реализацию мер, направленных на повышение надежности топливно-энергетической инфраструктуры, а также на развитие резервных систем.

Согласно документу, Белгородская область должна приобрести не менее 436 единиц резервных источников энергии, а Брянская — 738. Речь идет о генераторах, мобильных электростанциях и другом оборудовании, способном обеспечить критически важные объекты электроэнергией в автономном режиме.

Как будет распределено финансирование

Минэнерго РФ выступит главным распорядителем средств. Финансовая помощь предоставляется регионам в форме субсидий с уровнем софинансирования до 99%. Это означает, что федеральный бюджет покроет почти все расходы, а доля регионов будет минимальной.

Такая схема позволит ускорить закупки и не задерживать поставки техники. Контроль за целевым расходованием средств возложен на Министерство энергетики, которое должно будет отчитаться перед правительством до 1 февраля 2026 года.

Что включает программа

В рамках проекта предполагается не только закупка оборудования, но и создание системы мониторинга его использования. Каждая единица техники будет закреплена за конкретным муниципалитетом или предприятием, а данные о ее состоянии будут вноситься в единую базу.

Кроме того, планируется подготовка специалистов, ответственных за эксплуатацию резервных источников. Для этого Минэнерго создаст краткосрочные обучающие курсы, чтобы местные службы могли быстро реагировать в случае необходимости временного электроснабжения.

А что если…

Если программа покажет эффективность, аналогичный механизм может быть распространен на другие регионы. По оценкам аналитиков, подобная схема финансирования позволит сократить время реагирования при аварийных отключениях и повысит энергетическую безопасность центральной части страны.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы
Повышение надежности энергоснабжения Высокие затраты из федерального бюджета
Возможность автономной работы объектов Необходимость постоянного контроля за техникой
Поддержка местных предприятий Риски при несвоевременных поставках оборудования

Исторический контекст

Поддержка региональных энергосетей за счет федерального бюджета не нова. Подобные меры предпринимались и ранее — в 2010-х годах, когда в нескольких субъектах России реализовывались программы модернизации энергоинфраструктуры. Однако нынешняя инициатива отличается масштабом и скоростью реализации.

Интересные факты

• Средний срок службы современного резервного генератора — 15-20 лет при регулярном обслуживании.
• Некоторые мобильные электростанции способны обеспечивать энергией целый поселок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
