Свет на вес золота: почему правительство срочно укрепляет энергетическую броню Белгорода и Брянска

Правительство России направит дополнительные средства на поддержку энергетической инфраструктуры Белгородской и Брянской областей. Решение принято в связи с необходимостью укрепления топливно-энергетического комплекса и обеспечения бесперебойного энергоснабжения в этих регионах.
В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, Министерство энергетики получит 3,53 млрд рублей из резервного фонда правительства. Эти средства предназначены для закупки резервных источников энергии — оборудования, которое позволит оперативно подключать потребителей к электросети в случае перебоев или чрезвычайных ситуаций.
"Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3,53 млрд рублей…", — говорится в официальном документе.
Белгородская и Брянская области в последние месяцы оказались в числе регионов, где вопрос стабильного энергоснабжения стал особенно актуален. Средства пойдут на реализацию мер, направленных на повышение надежности топливно-энергетической инфраструктуры, а также на развитие резервных систем.
Согласно документу, Белгородская область должна приобрести не менее 436 единиц резервных источников энергии, а Брянская — 738. Речь идет о генераторах, мобильных электростанциях и другом оборудовании, способном обеспечить критически важные объекты электроэнергией в автономном режиме.
Минэнерго РФ выступит главным распорядителем средств. Финансовая помощь предоставляется регионам в форме субсидий с уровнем софинансирования до 99%. Это означает, что федеральный бюджет покроет почти все расходы, а доля регионов будет минимальной.
Такая схема позволит ускорить закупки и не задерживать поставки техники. Контроль за целевым расходованием средств возложен на Министерство энергетики, которое должно будет отчитаться перед правительством до 1 февраля 2026 года.
В рамках проекта предполагается не только закупка оборудования, но и создание системы мониторинга его использования. Каждая единица техники будет закреплена за конкретным муниципалитетом или предприятием, а данные о ее состоянии будут вноситься в единую базу.
Кроме того, планируется подготовка специалистов, ответственных за эксплуатацию резервных источников. Для этого Минэнерго создаст краткосрочные обучающие курсы, чтобы местные службы могли быстро реагировать в случае необходимости временного электроснабжения.
Если программа покажет эффективность, аналогичный механизм может быть распространен на другие регионы. По оценкам аналитиков, подобная схема финансирования позволит сократить время реагирования при аварийных отключениях и повысит энергетическую безопасность центральной части страны.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение надежности энергоснабжения
|Высокие затраты из федерального бюджета
|Возможность автономной работы объектов
|Необходимость постоянного контроля за техникой
|Поддержка местных предприятий
|Риски при несвоевременных поставках оборудования
Поддержка региональных энергосетей за счет федерального бюджета не нова. Подобные меры предпринимались и ранее — в 2010-х годах, когда в нескольких субъектах России реализовывались программы модернизации энергоинфраструктуры. Однако нынешняя инициатива отличается масштабом и скоростью реализации.
• Средний срок службы современного резервного генератора — 15-20 лет при регулярном обслуживании.
• Некоторые мобильные электростанции способны обеспечивать энергией целый поселок.
