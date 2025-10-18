Эфир снова оживает: после обвала криптовалюта делает ход, которого никто не ждал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

После заметного падения накануне Ethereum вновь демонстрирует уверенный подъем. Инвесторы с облегчением наблюдают, как одна из самых популярных цифровых валют восстанавливает позиции, а эксперты рассуждают о возможных причинах колебаний и перспективах рынка.

Ethereum
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ethereum

Ethereum — вторая по капитализации криптовалюта после биткойна. Она служит основой для тысяч блокчейн-проектов, децентрализованных приложений и токенов, что делает её значимым индикатором состояния всей криптоиндустрии.

Курс Ethereum растет после просадки

По данным крупнейшей биржи Binance, к 19:54 мск стоимость Ethereum поднялась на 2,05%, достигнув уровня $3 865. Ранее, днём, курс прибавлял лишь 1,6%, но к вечеру рост ускорился.

Накануне ситуация была обратной: в пятницу около 17:42 мск цена "эфира" снижалась на 7,73%, опускаясь до $3 739. Такая волатильность не редкость для крипторынка, где настроения инвесторов меняются буквально за часы.

Исторический максимум Ethereum был зафиксирован 24 августа 2025 года, когда курс поднялся до $4 956,78 - почти на тысячу долларов выше текущего значения.

Динамика рынка: роль биткойна и ликвидаций

Согласно данным CoinMarketCap, общая капитализация криптовалютного рынка на 18 октября составила $3,61 трлн. Лидером остаётся биткойн, на который приходится 58,8% общей стоимости (около $2,126 трлн). Ethereum занимает второе место — 12,9%, или примерно $465,8 млрд.

Волатильность на рынке объясняется не только спекулятивными сделками, но и автоматическими ликвидациями позиций трейдеров. По информации аналитической площадки Coinglass, за последние сутки мировые биржи закрыли позиции более 115 тысяч трейдеров на сумму $175 млн.

Из этой суммы $93 млн пришлось на длинные (лонг) позиции, а $82 млн - на короткие (шорт). Только по Ethereum ликвидировано сделок на $43,76 млн, из которых $15,98 млн приходились на длинные позиции, а $27,78 млн - на короткие. Самая крупная ликвидация прошла на площадке OKX — ордер ETH-USDT-SWAP стоимостью $1,96 млн.

А что если Ethereum обновит максимум?

Если курс Ethereum преодолеет отметку в $4 956, это станет не только новым рекордом, но и мощным психологическим сигналом для рынка. В прошлом подобные достижения приводили к ускорению роста альткоинов — криптовалют, созданных на основе эфириума.

Аналитики считают, что движение выше $5 000 может спровоцировать новую волну институциональных инвестиций, особенно если рост будет сопровождаться снижением инфляции в США и укреплением доллара.

Плюсы и минусы Ethereum

Плюсы Минусы
Развитая экосистема приложений DeFi и NFT Высокие комиссии при пиковых нагрузках
Поддержка крупных компаний и разработчиков Конкуренция со стороны Solana и Avalanche
Экологичный механизм Proof-of-Stake Сложность сети для новичков
Потенциал роста капитализации Зависимость от новостного фона

Интересные факты

  1. Первая транзакция Ethereum была совершена в июле 2015 года.

  2. Основатель проекта, Виталик Бутерин, родился в России и в детстве переехал в Канаду.

  3. На Ethereum работает более 3000 децентрализованных приложений — от NFT-маркетов до DeFi-бирж.

Исторический контекст

Проект Ethereum появился как альтернатива биткойну, предоставив возможность создавать "умные контракты" — самоисполняющиеся программы на блокчейне. Именно эта функция сделала его основой для децентрализованных финансов, игровых токенов и NFT-рынков.

С тех пор курс ETH не раз переживал взлеты и падения, но неизменно оставался на втором месте по капитализации, уступая лишь биткойну.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
