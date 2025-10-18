50 лет без забот: мосты в Луганске обретают новую жизнь

Экономика

В Луганске подходит к концу крупномасштабная реконструкция трёх важнейших мостовых переправ.

Фото: https://t.me/ya_pashenko is licensed under free for commercial use реконструкция моста, г. Луганск

Временно исполняющая обязанности мэра города Яна Пащенко проинформировала о достижениях строителей в своем Telegram-канале.

Согласно информации, предоставленной Яной Пащенко, исполнители работ полностью ликвидировали старые конструкции, создали новые монолитные опоры и произвели монтаж надёжных железобетонных балок. Сейчас специалисты занимаются заключительным этапом — формированием дорожного покрытия. По мнению специалистов, использование современных методик и материалов позволит новым сооружениям функционировать без значительных ремонтных работ не менее полувека.

Денежные средства на реализацию этой значимой инфраструктурной инициативы были выделены из федерального бюджета. Осуществление этого проекта стало реальностью благодаря личному участию главы ЛНР Леонида Пасечника.