Россияне спрятали в банках рекордную сумму: как распределились накопления

В сентябре 2025 года банковские накопления граждан России продемонстрировали небольшой подъём, достигнув отметки в 62,7 триллиона рублей.
Прирост составил всего 0,1%, что эквивалентно 100 миллиардам рублей, аналогично скромному увеличению в августе. Согласно информации, предоставленной Банком России и опубликованной РБК, к 1 октября общий объём средств, принадлежащих населению, достиг наивысшей точки за всю историю наблюдений, начатую в 2012 году.
Рублёвые депозиты выросли на 34 миллиарда рублей, а валютные — на 33 миллиарда рублей в рублёвом эквиваленте. Срочные вклады составили 43,61 триллиона рублей, в то время как на текущих счетах находилось 17,71 триллиона рублей.
