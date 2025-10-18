Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford отзывает десятки тысяч авто из-за тлеющей угрозы: вот какие модели попали в зону риска
Одни в 80 лет мыслят ясно, а другие путают имена: вот в чём кроется фатальная разница
Больше не прячьте хайлайтер: используйте его правильно, и станете выглядеть на 10 лет моложе
Интерьер, который давит или дышит: как ткани меняют настроение комнаты
Потеете на тренировках, едите правильно — а вес стоит? Возможно, организму не хватает этого микроэлемента
Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия
Прыгает, гремит и сбегает: простая хитрость, которая усмирит стиральную машину навсегда
Щепотка заботы о сердце: заменители соли помогают миллионам людей контролировать давление
Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики

Россияне спрятали в банках рекордную сумму: как распределились накопления

1:01
Экономика

В сентябре 2025 года банковские накопления граждан России продемонстрировали небольшой подъём, достигнув отметки в 62,7 триллиона рублей.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Прирост составил всего 0,1%, что эквивалентно 100 миллиардам рублей, аналогично скромному увеличению в августе. Согласно информации, предоставленной Банком России и опубликованной РБК, к 1 октября общий объём средств, принадлежащих населению, достиг наивысшей точки за всю историю наблюдений, начатую в 2012 году.

Рублёвые депозиты выросли на 34 миллиарда рублей, а валютные — на 33 миллиарда рублей в рублёвом эквиваленте. Срочные вклады составили 43,61 триллиона рублей, в то время как на текущих счетах находилось 17,71 триллиона рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Север становится модным: Ямал готовит самый необычный курорт десятилетия
Прыгает, гремит и сбегает: простая хитрость, которая усмирит стиральную машину навсегда
Щепотка заботы о сердце: заменители соли помогают миллионам людей контролировать давление
Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики
Кот внезапно начал будить по ночам: это не вредность, а возможный сигнал опасной болезни
Когда уют становится роскошью: простая вязка вытеснила люкс — но только если знать, какой выбрать
Депрессия может начинаться не в голове, а на тарелке
Электричество вместо бензина, сенсоры вместо кнопок: новый Lexus ES будто сшит из будущего
Альпийский капустный суп греет сильнее пледа: ржаной хлеб, тянущийся сыр — и зима сдаётся
Не лампы и не удобрения: хитрость, которая вернёт растениям свет и силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.