Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики

По мнению председателя Российско-Арабского делового совета Сергея Горькова, текущий объём торговли между Россией и странами арабского мира, оцениваемый примерно в 34 миллиарда долларов, имеет реальные шансы увеличиться до 50 миллиардов.
Согласно данным, представленным Горьковым, за прошедший год объёмы торговли между Россией и арабскими странами увеличились на 5-10%. Он также отметил растущий спрос на российскую продукцию на рынках этих стран, что является важным фактором, стимулирующим дальнейший рост товарооборота.
Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ранее отметил, что торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов. Абу-Даби заинтересован в двукратном увеличении этой цифры в ближайшие пять лет, как в рамках прямых отношений между двумя странами, так и в контексте сотрудничества с государствами Евразии, пишет РИА Новости.
