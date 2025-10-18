Взлёт торговли с арабским миром: Россия нашла новый двигатель для экономики

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению председателя Российско-Арабского делового совета Сергея Горькова, текущий объём торговли между Россией и странами арабского мира, оцениваемый примерно в 34 миллиарда долларов, имеет реальные шансы увеличиться до 50 миллиардов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Абу-Даби, ОАЭ

Увеличение товарооборота и интерес к российской продукции

Согласно данным, представленным Горьковым, за прошедший год объёмы торговли между Россией и арабскими странами увеличились на 5-10%. Он также отметил растущий спрос на российскую продукцию на рынках этих стран, что является важным фактором, стимулирующим дальнейший рост товарооборота.

Двусторонние отношения России и ОАЭ

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ранее отметил, что торговый оборот между Россией и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов. Абу-Даби заинтересован в двукратном увеличении этой цифры в ближайшие пять лет, как в рамках прямых отношений между двумя странами, так и в контексте сотрудничества с государствами Евразии, пишет РИА Новости.