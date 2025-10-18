Еле сводят концы с концами: выходцы из Южной Азии сталкиваются с борьбой за выживание в Британии

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одна из старейших организаций, представляющих интересы рабочих из Южной Азии в Великобритании, расположенная в Лестере, заявляет о критическом положении многих семей из-за стремительного роста цен на электроэнергию и продукты питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкнота Банка Англии

Генеральный секретарь Ассоциации Ситал Сингх Гилл в интервью The Tribune подчеркнул углубляющийся кризис. По его словам, семьи рабочего класса, особенно выходцы из Азии, Индии и чернокожих общин, эти группы населения сталкиваются с постоянной борьбой за выживание.

Инфляция и фиксированные тарифы: двойной удар

По данным Международного валютного фонда, в этом году Великобритания столкнулась с самой высокой инфляцией в странах "Большой семёрки" — около 3,2%. Цены на продукты питания продолжают расти (5,2%), а среднегодовой счёт за электроэнергию для домохозяйств достиг 1755 фунтов стерлингов (более 190 тыс. рублей).

Непропорциональное воздействие на меньшинства

Официальные данные правительства и благотворительных организаций подтверждают, что домохозяйства, представляющие этнические меньшинства, несут самое большое бремя. Согласно данным Runnymede Trust и правительства Великобритании, 22% индийских домохозяйств живут в бедности после учета расходов на жильё. Этот показатель значительно выше среди пакистанских (47%) и бангладешских (53%) домохозяйств.

Гилл подчеркнул, что именно уязвимые слои населения первыми страдают от последствий экономического спада.

"Эти семьи поддерживали Британию в период пандемии, а теперь они первыми сталкиваются с трудностями. Именно они управляли такси, трудились на производстве и в лечебных учреждениях", — напомнил генеральный секретарь Ассоциации.