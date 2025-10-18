Одна из старейших организаций, представляющих интересы рабочих из Южной Азии в Великобритании, расположенная в Лестере, заявляет о критическом положении многих семей из-за стремительного роста цен на электроэнергию и продукты питания.
Генеральный секретарь Ассоциации Ситал Сингх Гилл в интервью The Tribune подчеркнул углубляющийся кризис. По его словам, семьи рабочего класса, особенно выходцы из Азии, Индии и чернокожих общин, эти группы населения сталкиваются с постоянной борьбой за выживание.
По данным Международного валютного фонда, в этом году Великобритания столкнулась с самой высокой инфляцией в странах "Большой семёрки" — около 3,2%. Цены на продукты питания продолжают расти (5,2%), а среднегодовой счёт за электроэнергию для домохозяйств достиг 1755 фунтов стерлингов (более 190 тыс. рублей).
Официальные данные правительства и благотворительных организаций подтверждают, что домохозяйства, представляющие этнические меньшинства, несут самое большое бремя. Согласно данным Runnymede Trust и правительства Великобритании, 22% индийских домохозяйств живут в бедности после учета расходов на жильё. Этот показатель значительно выше среди пакистанских (47%) и бангладешских (53%) домохозяйств.
Гилл подчеркнул, что именно уязвимые слои населения первыми страдают от последствий экономического спада.
"Эти семьи поддерживали Британию в период пандемии, а теперь они первыми сталкиваются с трудностями. Именно они управляли такси, трудились на производстве и в лечебных учреждениях", — напомнил генеральный секретарь Ассоциации.
Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.