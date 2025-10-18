Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти стены доводят до бессонницы: ошибки, из-за которых спальня работает против вас
Вы всё ещё пьёте кофе, чтобы проснуться? Есть способ, который действует быстрее
До динозавров было страшнее: учёные нашли существ, которые первыми внесли страх в океан
Решетова устроила сыну экстремальное испытание — подписчики не сдержали тревогу
Машина может не дожить до снега: как спасти её от зимней катастрофы
Мозг ищет комфорт, а не прогресс: как встроить спорт в рутину и не сгореть на старте
Один укус — и дофамин зашкаливает: тайна еды, которая управляет нашими эмоциями
Кажется, просто подкормка, а на деле — ошибка, которая крадёт половину урожая смородины
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса

Еле сводят концы с концами: выходцы из Южной Азии сталкиваются с борьбой за выживание в Британии

1:57
Экономика

Одна из старейших организаций, представляющих интересы рабочих из Южной Азии в Великобритании, расположенная в Лестере, заявляет о критическом положении многих семей из-за стремительного роста цен на электроэнергию и продукты питания.

Банкнота Банка Англии
Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкнота Банка Англии

Генеральный секретарь Ассоциации Ситал Сингх Гилл в интервью The Tribune подчеркнул углубляющийся кризис. По его словам, семьи рабочего класса, особенно выходцы из Азии, Индии и чернокожих общин, эти группы населения сталкиваются с постоянной борьбой за выживание.

Инфляция и фиксированные тарифы: двойной удар

По данным Международного валютного фонда, в этом году Великобритания столкнулась с самой высокой инфляцией в странах "Большой семёрки" — около 3,2%. Цены на продукты питания продолжают расти (5,2%), а среднегодовой счёт за электроэнергию для домохозяйств достиг 1755 фунтов стерлингов (более 190 тыс. рублей).

Непропорциональное воздействие на меньшинства

Официальные данные правительства и благотворительных организаций подтверждают, что домохозяйства, представляющие этнические меньшинства, несут самое большое бремя. Согласно данным Runnymede Trust и правительства Великобритании, 22% индийских домохозяйств живут в бедности после учета расходов на жильё. Этот показатель значительно выше среди пакистанских (47%) и бангладешских (53%) домохозяйств.

Гилл подчеркнул, что именно уязвимые слои населения первыми страдают от последствий экономического спада.

"Эти семьи поддерживали Британию в период пандемии, а теперь они первыми сталкиваются с трудностями. Именно они управляли такси, трудились на производстве и в лечебных учреждениях", — напомнил генеральный секретарь Ассоциации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Еда и рецепты
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Последние материалы
Обычный продукт, что ведёт двойную жизнь: вкус как у лакомства, эффект как у лекарства
Крепости, пережившие крестоносцев и землетрясения: маршруты для тех, кто ищет древность без толп туристов
Голод может саботировать тренировки — вот что происходит внутри вашего организма
L'Oreal готовит триумфальное возвращение? Косметический гигант из Франции активизировался в России
Джинсы без примерки — как лотерея: эти трюки помогут вытянуть счастливый билет
Скрытый рай Греции: где среди оливковых холмов отдыхают короли, шейхи и звёзды Голливуда
Эти лайфхаки перевернут ваш быт: простые вещи, которые работают лучше дорогих устройств
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Главная ошибка при готовке мясного рулета: избегайте её, чтобы не испортить блюдо
Прорыв в медицине: российские биоинженеры вырастили живую кожу для лечения тяжёлых ран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.