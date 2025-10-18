L'Oreal готовит триумфальное возвращение? Косметический гигант из Франции активизировался в России

В 2025 году французский косметический гигант L’Oreal значительно активизировал усилия по регистрации товарных знаков в России, подав 31 заявку.
Этот показатель более чем вдвое превышает суммарное количество заявок, поданных компанией в период с 2022 по 2024 годы.
Стоит отметить, что в 2022 году L’Oreal объявила о приостановке прямых продаж и инвестиций на территории России. Тем не менее, по состоянию на 17 октября 2025 года, Роспатент уже зарегистрировал 11 товарных знаков, принадлежащих компании, включая такие известные бренды, как CeraVe и Mixa. В настоящее время на рассмотрении Роспатента находятся заявки, касающиеся брендов Maybelline, Nyx и Essie. Помимо этого, поданные заявки охватывают названия различных косметических средств, производимых холдингом, пишет ТАСС.
По данным ТАСС, начиная с 2022 года L’Oreal направила в Роспатент в общей сложности 45 заявок на регистрацию товарных знаков. Из них к настоящему моменту успешно зарегистрировано 17.
