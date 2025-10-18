Вопреки всему: Чехия наращивает поставки пива в Россию

Согласно данным Евростата, в августе Чехия значительно увеличила экспорт пива в Россию, достигнув пикового значения с начала года в 2,2 миллиона евро.
Российские импортёры нарастили закупки чешского пива на 10% за месяц, что стало максимальным показателем с начала года, несмотря на повышение пошлин на импорт пива из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Чехия сохраняет позицию ведущего поставщика европейского пива в Россию уже третий месяц подряд.
Германия, занимающая второе место по объёму поставок, сократила экспорт почти в два раза, до 916,4 тысячи евро, по сравнению с 1,7 миллиона евро в июле. Поставки из Польши также незначительно снизились на 3%, достигнув 583,3 тысячи евро. В то же время, Литва, напротив, увеличила экспорт в 1,6 раза, до 846,6 тысячи евро.
Общий объем поставок пива из стран Евросоюза в Россию в августе составил 8,2 миллиона евро, по сравнению с 7,5 миллионами евро месяцем ранее, согласно РИА Новости.
