Деньги выделены на очистку Арктики: в бюджет заложили подъём атомных подлодок К-27 и К-159

Правительство РФ включило финансирование на утилизацию атомных подводных лодок в проект федерального бюджета на период с 2026 по 2028 год. Речь идёт о двух субмаринах: К-27 и К-159.

Подготовительные работы

В течение следующего года планируется проведение подготовительных мероприятий, необходимых для начала основных работ по утилизации, согласно РБК.

Реабилитация арктических акваторий

Выделенные средства предназначены для финансирования мероприятий по очистке арктических морей от затонувших объектов, представляющих радиационную опасность.

Что известно о подлодках К-27 и К-159

К-27 и К-159 — две из семи советских и российских атомных подводных лодок, затонувших в различных районах Мирового океана. В реакторе К-27 впервые был использован жидкий металл (сплав свинца и висмута). В 1968 году произошла авария, приведшая к радиоактивному заражению и гибели части экипажа. Подлодку затопили в Карском море в 1981 году на глубине 75 метров. К-159 затонула в 2003 году при буксировке на утилизацию вблизи острова Кильдин, на глубине 250 метров.

Оценка стоимости работ

В 2021 году корпорация "Росатом" оценила общую стоимость подъёма этих двух подлодок в 24,4 миллиарда рублей.