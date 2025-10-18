Южнокорейский Кёнджу готовится к встрече лидеров АТЭС: как тысячелетняя история встретит будущее

Провинция Северный Кёнсан, а именно исторический город Кёнджу, станет местом притяжения мирового внимания. С 31 октября по 1 ноября здесь состоится встреча лидеров экономик АТЭС-2025 (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

В настоящее время в АТЭС 21 государство, среди них — большинство стран с береговой линией у Тихого океана. Россия присоединилась к форуму в 1998 году.

Бывшая столица древнего государства Силла (57 г. до н. э. — 935 г. н. э.), Кёнджу, издавна славится гармоничным сочетанием старины и современности.

Кёнджу — сокровищница культурного наследия

Этот город, называемый "музеем без стен", хранит бесчисленные объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая такие храмы, как Пульгукса и Соккурам, а также обсерваторию Чхомсондэ. Эти знаменитые места, в сочетании с динамичной уличной жизнью, привлекают сюда путешественников со всего света. В период проведения саммита АТЭС город продемонстрирует не только свою богатую историю, но и экономический рост и привлекательность на международной арене.

Пройтись по векам: исторические памятники Кёнджу

Кёнджу — это живой музей, где каждый переулок и каждый камень повествуют о его тысячелетней истории. Среди главных исторических символов города — храм Пульгукса, буддийская святыня, архитектурный шедевр эпохи Силла, который в 1995 году вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Безмятежная атмосфера храма особенно завораживает осенью, когда листья деревьев окрашиваются в багряные и золотистые тона.