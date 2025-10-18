Мандарины подорожают: названы новые цены и сроки

По данным аналитической компании АТОЛ, в преддверии зимних торжеств потребителям стоит готовиться к увеличению стоимости мандаринов в России почти на 20%.

Текущая ценовая ситуация

Как сообщается, средняя цена за килограмм этих цитрусовых уже продемонстрировала рост на 3% в сравнении с прошлым годом, увеличившись с 217 до 224 рублей. В столице разброс цен на мандарины весьма значителен и зависит от сорта и страны-производителя, варьируясь от 95 до 915 рублей за килограмм.

Ценовые особенности различных сортов

Наиболее дорогими являются миниатюрные мандарины, известные как "бэйби", а также фрукты, импортированные из азиатских стран, Южной Африки и Южной Америки. В южных регионах страны абхазские мандарины пока что доступны по цене около 300 рублей за килограмм, однако ожидается увеличение их стоимости ближе к декабрю, согласно Shot.

Противоречивые прогнозы экспертов

Мнения аналитиков расходятся: некоторые отмечают начало традиционного сезонного роста цен, в то время как другие утверждают, что в среднем по стране цены на цитрусовые пока остаются ниже, чем в прошлом году. По данным сервиса "Ценозавр", за последний год мандарины в России подешевели на 4,2%, и килограмм в среднем стоит 227,6 рублей.