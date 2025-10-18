От цитрусов до солнца: Марокко и Россия укрепляют союз на новых направлениях

Российско-марокканское сотрудничество укрепляется и приобретает новые направления. На заседании VIII межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшем 17 октября в Москве, представители Марокко подчеркнули, что Россия остаётся ключевым партнёром королевства в аграрной сфере и выразили готовность развивать взаимодействие в области энергетики и инфраструктуры.
"Россия является важным стратегическим партнёром Марокко по импорту бобовых и зерновых культур. И для Марокко Россия остаётся стратегически важным партнёром в сфере экспорта овощей, фруктов, прежде всего цитрусовых, и ягод", — заявил директор Национального межпрофессионального управления по зерновым и бобовым культурам Биляль Хаджуджи в беседе с журналистами агентства Maghreb Arabe Presse по итогам заседания комиссии.
Марокко традиционно входит в число ведущих поставщиков фруктов и овощей на российский рынок. Основу экспорта составляют цитрусовые, томаты, клубника и бахчевые культуры. По данным Торгового представительства России в Рабате, около 90 % аграрного экспорта Марокко в Россию приходится именно на цитрусовые, что делает РФ одним из пяти крупнейших направлений поставок.
Хаджуджи подчеркнул, что заседание комиссии открыло новые перспективы для отрасли: стороны обсудили пути расширения торговли, развитие логистики и возможности для экспорта переработанной продукции.
"Заседание межправительственной комиссии открывает новые перспективы для сектора", — добавил Биляль Хаджуджи, обращаясь к участникам встречи в Москве.
Одной из центральных тем переговоров стала энергетика. Директор по передаче, хранению и распределению электричества при Министерстве энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Абдельали Лефдауи отметил, что Россия проявила заинтересованность в совместных инициативах в области возобновляемой энергетики.
"Российская сторона проявила интерес к инвестициям в энергетический сектор Марокко, прежде всего в возобновляемые источники энергии, а также к сотрудничеству в сфере электроэнергетики", — заявил Абдельали Лефдауи в интервью ТАСС на полях заседания комиссии.
Он подчеркнул, что подобное партнёрство "является взаимовыгодным для обеих сторон" и позволит продвинуть национальную программу по увеличению доли возобновляемой энергетики в Марокко до 52 % к 2030 году.
Марокко активно развивает этот сектор: в стране уже работает крупнейшая в Африке солнечная электростанция Noor Ouarzazate мощностью более 500 МВт. Российские компании, по словам Лефдауи, изучают возможности для участия в аналогичных проектах, находящихся на стадии планирования.
Глава департамента международного сотрудничества Министерства оборудования и водных ресурсов Мханни Лудийи отметил, что марокканская сторона заинтересована в привлечении российских компаний к совместным проектам в области гидротехнической инфраструктуры, систем водоочистки и борьбы с загрязнением.
"Интерес российской стороны к инвестициям в Марокко, в частности участие в тендерах на строительство гидротехнической инфраструктуры и разработку инноваций в области контроля загрязнения и очистки сточных вод, заслуживает высокой оценки", — сказал Мханни Лудийи в беседе с корреспондентом Maghreb Arabe Presse.
Пока речь идёт о намерениях, однако Марокко готово рассматривать участие российских компаний в тендерах на строительство водохранилищ, дамб и систем очистки воды в засушливых регионах страны.
Россия входит в пятёрку крупнейших импортеров марокканских цитрусовых в Восточной Европе. По данным портала PortNews, за последние годы поставки фруктов и овощей из Марокко в Россию увеличились почти на 45 %.
Эксперты считают, что расширение партнёрства выгодно обеим сторонам: Марокко получает новые рынки и инвестиции, а Россия — надёжный источник импорта сельхозпродукции и перспективные площадки для энергетических и инфраструктурных проектов.
|Сектор
|Ключевые инициативы
|Потенциальный эффект
|Сельское хозяйство
|Расширение экспорта цитрусовых, томатов, ягод
|Рост товарооборота и продовольственной стабильности
|Энергетика
|Совместные проекты по ВИЭ и модернизации сетей
|Технологическое взаимодействие и инвестиции
|Водные ресурсы
|Участие в тендерах по водной инфраструктуре
|Повышение эффективности водоснабжения
Если достигнутые договорённости перейдут на практическую стадию, двусторонний товарооборот между Россией и Марокко может заметно вырасти в течение нескольких лет. В долгосрочной перспективе партнёрство может включать обмен технологиями, создание образовательных программ и совместных исследовательских центров в сфере устойчивого развития.
Цитрусовые, томаты, ягоды и бобовые составляют основную долю поставок.
Пока идут переговоры. Российские компании выразили интерес к совместным проектам в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры.
Официальных данных нет, но марокканская сторона открыта для таких предложений.
