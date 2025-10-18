Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От цитрусов до солнца: Марокко и Россия укрепляют союз на новых направлениях

7:19
Экономика

Российско-марокканское сотрудничество укрепляется и приобретает новые направления. На заседании VIII межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшем 17 октября в Москве, представители Марокко подчеркнули, что Россия остаётся ключевым партнёром королевства в аграрной сфере и выразили готовность развивать взаимодействие в области энергетики и инфраструктуры.

Россия и Марокко сотрудничество
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Россия и Марокко сотрудничество

"Россия является важным стратегическим партнёром Марокко по импорту бобовых и зерновых культур. И для Марокко Россия остаётся стратегически важным партнёром в сфере экспорта овощей, фруктов, прежде всего цитрусовых, и ягод", — заявил директор Национального межпрофессионального управления по зерновым и бобовым культурам Биляль Хаджуджи в беседе с журналистами агентства Maghreb Arabe Presse по итогам заседания комиссии.

Сельское хозяйство и экспорт

Марокко традиционно входит в число ведущих поставщиков фруктов и овощей на российский рынок. Основу экспорта составляют цитрусовые, томаты, клубника и бахчевые культуры. По данным Торгового представительства России в Рабате, около 90 % аграрного экспорта Марокко в Россию приходится именно на цитрусовые, что делает РФ одним из пяти крупнейших направлений поставок.

Хаджуджи подчеркнул, что заседание комиссии открыло новые перспективы для отрасли: стороны обсудили пути расширения торговли, развитие логистики и возможности для экспорта переработанной продукции.

"Заседание межправительственной комиссии открывает новые перспективы для сектора", — добавил Биляль Хаджуджи, обращаясь к участникам встречи в Москве.

Энергетика: потенциал взаимодействия

Одной из центральных тем переговоров стала энергетика. Директор по передаче, хранению и распределению электричества при Министерстве энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Абдельали Лефдауи отметил, что Россия проявила заинтересованность в совместных инициативах в области возобновляемой энергетики.

"Российская сторона проявила интерес к инвестициям в энергетический сектор Марокко, прежде всего в возобновляемые источники энергии, а также к сотрудничеству в сфере электроэнергетики", — заявил Абдельали Лефдауи в интервью ТАСС на полях заседания комиссии.

Он подчеркнул, что подобное партнёрство "является взаимовыгодным для обеих сторон" и позволит продвинуть национальную программу по увеличению доли возобновляемой энергетики в Марокко до 52 % к 2030 году.

Марокко активно развивает этот сектор: в стране уже работает крупнейшая в Африке солнечная электростанция Noor Ouarzazate мощностью более 500 МВт. Российские компании, по словам Лефдауи, изучают возможности для участия в аналогичных проектах, находящихся на стадии планирования.

Водная инфраструктура и экология

Глава департамента международного сотрудничества Министерства оборудования и водных ресурсов Мханни Лудийи отметил, что марокканская сторона заинтересована в привлечении российских компаний к совместным проектам в области гидротехнической инфраструктуры, систем водоочистки и борьбы с загрязнением.

"Интерес российской стороны к инвестициям в Марокко, в частности участие в тендерах на строительство гидротехнической инфраструктуры и разработку инноваций в области контроля загрязнения и очистки сточных вод, заслуживает высокой оценки", — сказал Мханни Лудийи в беседе с корреспондентом Maghreb Arabe Presse.

Пока речь идёт о намерениях, однако Марокко готово рассматривать участие российских компаний в тендерах на строительство водохранилищ, дамб и систем очистки воды в засушливых регионах страны.

Экономическое значение сотрудничества

Россия входит в пятёрку крупнейших импортеров марокканских цитрусовых в Восточной Европе. По данным портала PortNews, за последние годы поставки фруктов и овощей из Марокко в Россию увеличились почти на 45 %.

Эксперты считают, что расширение партнёрства выгодно обеим сторонам: Марокко получает новые рынки и инвестиции, а Россия — надёжный источник импорта сельхозпродукции и перспективные площадки для энергетических и инфраструктурных проектов.

Направления сотрудничества между Россией и Марокко

Сектор Ключевые инициативы Потенциальный эффект
Сельское хозяйство Расширение экспорта цитрусовых, томатов, ягод Рост товарооборота и продовольственной стабильности
Энергетика Совместные проекты по ВИЭ и модернизации сетей Технологическое взаимодействие и инвестиции
Водные ресурсы Участие в тендерах по водной инфраструктуре Повышение эффективности водоснабжения

А что если партнёрство усилится

Если достигнутые договорённости перейдут на практическую стадию, двусторонний товарооборот между Россией и Марокко может заметно вырасти в течение нескольких лет. В долгосрочной перспективе партнёрство может включать обмен технологиями, создание образовательных программ и совместных исследовательских центров в сфере устойчивого развития.

FAQ

Какие товары Марокко чаще всего экспортирует в Россию

Цитрусовые, томаты, ягоды и бобовые составляют основную долю поставок.

Планирует ли Россия инвестировать в энергетические проекты Марокко

Пока идут переговоры. Российские компании выразили интерес к совместным проектам в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры.

Есть ли подтверждение участия российских компаний в водных тендерах

Официальных данных нет, но марокканская сторона открыта для таких предложений.

Мифы и правда

  • Миф: Россия уже инвестировала в энергетические проекты Марокко.
    Правда: пока речь идёт о переговорах и предварительных намерениях.
  • Миф: сотрудничество ограничивается торговлей фруктами.
    Правда: оно охватывает энергетику, экологию и технологии.
  • Миф: поставки из Марокко в Россию сокращаются.
    Правда: объёмы экспорта фруктов и овощей в РФ растут.

Исторический контекст

  • Первое торговое соглашение между СССР и Марокко было подписано в 1958 году.
  • В 2016 году стороны подписали декларацию о стратегическом партнёрстве, охватывающую энергетику, рыболовство и образование.
  • Россия входит в топ-5 импортеров марокканских цитрусовых в Восточной Европе.

Три интересных факта

  • Марокко занимает одно из ведущих мест в мире по экспорту цитрусовых.
  • Солнечная электростанция Noor Ouarzazate в Марокко — крупнейшая в Африке, её мощность превышает 500 МВт.
  • Россия импортирует из Марокко не только фрукты, но и морепродукты, включая сардины и анчоусы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
