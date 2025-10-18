Инвесторы сменили страх на азарт: российский рынок взлетел после неожиданной новости

К концу прошлой торговой недели на российском рынке произошёл сдвиг в настроениях инвесторов. После нескольких дней осторожных сделок и преобладания "медвежьих" позиций участники торгов стали активнее покупать активы.

"Российские инвесторы кардинально сменили настроения к концу торговой недели. Если в течение недели на рынке доминировали 'медвежьи' настроения, то к пятнице количество покупателей стало превышать число продавцов", — отметили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции".

Настроения инвесторов: переход к покупкам

По данным сервиса "ВТБ мои инвестиции", изменение рыночного поведения совпало с политическими новостями — телефонным разговором президентов России и США, который укрепил уверенность участников рынка.

Согласно "Индексу ВТБ", отражающему обобщённые данные по операциям пользователей одноимённого инвестиционного приложения, к пятнице доля сделок на покупку превысила количество продаж. Это говорит о росте уверенности частных инвесторов, которые начали активнее формировать портфели.

Наибольший рост активности зафиксирован в бумагах компаний финансового сектора — объёмы покупок увеличились примерно на 45 % по данным ВТБ. Менее привлекательными оказались акции энергетических и технологических компаний, где наблюдалось снижение интереса.

Таблица: изменения интереса по секторам

Отрасль Изменение интереса инвесторов (%) Источник Финансовый сектор +45,3 "ВТБ мои инвестиции" Энергетика -50,9 "ВТБ мои инвестиции" Технологии -21,3 "ВТБ мои инвестиции"

Геополитика как драйвер рынка

16 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для российских журналистов, лидеры обсудили актуальные международные вопросы и договорились начать подготовку к новой встрече без промедления. По словам дипломата, возможным местом проведения саммита может стать Будапешт - эту идею предложил американский лидер, а российский президент её поддержал.

"Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран", — заявил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистами ТАСС.

Новость о переговорах стала одним из ключевых факторов роста российского фондового рынка. По оценкам пресс-службы "ВТБ мои инвестиции", во время вечерней сессии 16 октября индекс Мосбиржи увеличился примерно на 6 %, впервые за несколько недель превысив отметку в 2700 пунктов.

К 17 октября тенденция сохранилась: индекс Мосбиржи, по внутренним данным ВТБ, вырос примерно на 4 %, а индекс РТС прибавил 1,9 %. Официальные данные Московской биржи подтверждают положительную динамику, хотя конкретные значения могли незначительно отличаться.

Таблица: динамика основных индексов

Индекс Значение (17 октября) Изменение, % Мосбиржа 2721 пункт +4 (по данным ВТБ) РТС 1058 пунктов +1,9

Что представляет собой Индекс ВТБ

"Индекс ВТБ" - аналитический инструмент, который собирает статистику сделок пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции". Он помогает оценить поведение частных инвесторов на фондовом и долговом рынках, выявить популярные активы и динамику настроений.

""Индекс ВТБ' показывает обезличенную статистику по операциям пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции' на фондовом и долговом рынках", — пояснили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" в комментарии ТАСС.

Важно учитывать, что этот индекс не является официальным рыночным показателем, а отражает именно розничную активность. Тем не менее, рост оптимизма по его данным говорит о повышении интереса частных инвесторов к российским активам на фоне улучшения внешнеполитического фона.

А что если позитив сохранится

Если дипломатический диалог между Москвой и Вашингтоном продолжится, можно ожидать дальнейшего укрепления доверия инвесторов. В таких условиях исторически растёт спрос на акции финансовых и промышленных компаний, а также облигации.

Однако аналитики подчеркивают: даже при положительных сигналах важно учитывать макроэкономические факторы — темпы роста ВВП, инфляцию и курс рубля. Без этих условий устойчивый рост рынка маловероятен.

Практические советы инвесторам

Отслеживать влияние геополитических событий на фондовый рынок.

Сохранять диверсификацию портфеля, не концентрируясь на одном секторе.

Использовать инструменты анализа, включая "Индекс ВТБ", для понимания настроений.

Проверять фундаментальные показатели компаний перед покупкой акций.

Избегать эмоциональных решений, особенно во время кратковременных рыночных всплесков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вкладываться только в финансовый сектор.

Последствие: портфель становится зависим от ставок и регуляторных решений.

Альтернатива: диверсифицировать вложения, добавив промышленность и IT.

Ошибка: следовать за краткосрочными новостями.

Последствие: высок риск купить на пике и зафиксировать убыток.

Альтернатива: действовать по долгосрочной стратегии и учитывать отчётность компаний.

FAQ

Как рассчитывается Индекс ВТБ

Он собирает обезличенные данные о сделках пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции" и рассчитывает долю покупок и продаж в реальном времени.

Стоит ли инвестировать после политических новостей

Рост на фоне новостей может быть кратковременным, поэтому лучше ориентироваться на фундаментальные показатели компаний.

Почему энергетика и технологии в аутсайдерах

Эти отрасли чувствительны к колебаниям мировых цен и валют, что делает их менее устойчивыми в периоды неопределённости.

Мифы и правда

Миф: политические события не влияют на рынок.

Правда: крупные дипломатические сигналы мгновенно отражаются на настроениях инвесторов.

Правда: без фундаментальной поддержки рынок может быстро скорректироваться.

Правда: настроение розничных игроков во многом формируется под влиянием информационного фона.

Исторический контекст

После саммита России и США в Хельсинки в 2018 году российские индексы также временно росли.

В 2020 году аналогичная реакция наблюдалась после телефонных переговоров лидеров.

Геополитическая разрядка традиционно стимулирует спрос на рисковые активы на мировых рынках.

Три интересных факта

"Индекс ВТБ" - один из первых в России индикаторов, отслеживающих поведение частных инвесторов.

Доля частных инвесторов на Московской бирже превысила 30 % всех участников торгов.

Финансовый сектор исторически быстрее реагирует на новости о снижении международной напряжённости.