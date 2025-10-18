Инвесторы сменили страх на азарт: российский рынок взлетел после неожиданной новости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:49
Экономика

К концу прошлой торговой недели на российском рынке произошёл сдвиг в настроениях инвесторов. После нескольких дней осторожных сделок и преобладания "медвежьих" позиций участники торгов стали активнее покупать активы.

Акции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акции

"Российские инвесторы кардинально сменили настроения к концу торговой недели. Если в течение недели на рынке доминировали 'медвежьи' настроения, то к пятнице количество покупателей стало превышать число продавцов", — отметили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции".

Настроения инвесторов: переход к покупкам

По данным сервиса "ВТБ мои инвестиции", изменение рыночного поведения совпало с политическими новостями — телефонным разговором президентов России и США, который укрепил уверенность участников рынка.

Согласно "Индексу ВТБ", отражающему обобщённые данные по операциям пользователей одноимённого инвестиционного приложения, к пятнице доля сделок на покупку превысила количество продаж. Это говорит о росте уверенности частных инвесторов, которые начали активнее формировать портфели.

Наибольший рост активности зафиксирован в бумагах компаний финансового сектора — объёмы покупок увеличились примерно на 45 % по данным ВТБ. Менее привлекательными оказались акции энергетических и технологических компаний, где наблюдалось снижение интереса.

Таблица: изменения интереса по секторам

Отрасль Изменение интереса инвесторов (%) Источник
Финансовый сектор +45,3 "ВТБ мои инвестиции"
Энергетика -50,9 "ВТБ мои инвестиции"
Технологии -21,3 "ВТБ мои инвестиции"

Геополитика как драйвер рынка

16 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для российских журналистов, лидеры обсудили актуальные международные вопросы и договорились начать подготовку к новой встрече без промедления. По словам дипломата, возможным местом проведения саммита может стать Будапешт - эту идею предложил американский лидер, а российский президент её поддержал.

"Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран", — заявил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистами ТАСС.

Новость о переговорах стала одним из ключевых факторов роста российского фондового рынка. По оценкам пресс-службы "ВТБ мои инвестиции", во время вечерней сессии 16 октября индекс Мосбиржи увеличился примерно на 6 %, впервые за несколько недель превысив отметку в 2700 пунктов.

К 17 октября тенденция сохранилась: индекс Мосбиржи, по внутренним данным ВТБ, вырос примерно на 4 %, а индекс РТС прибавил 1,9 %. Официальные данные Московской биржи подтверждают положительную динамику, хотя конкретные значения могли незначительно отличаться.

Таблица: динамика основных индексов

Индекс Значение (17 октября) Изменение, %
Мосбиржа 2721 пункт +4 (по данным ВТБ)
РТС 1058 пунктов +1,9

Что представляет собой Индекс ВТБ

"Индекс ВТБ" - аналитический инструмент, который собирает статистику сделок пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции". Он помогает оценить поведение частных инвесторов на фондовом и долговом рынках, выявить популярные активы и динамику настроений.

""Индекс ВТБ' показывает обезличенную статистику по операциям пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции' на фондовом и долговом рынках", — пояснили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" в комментарии ТАСС.

Важно учитывать, что этот индекс не является официальным рыночным показателем, а отражает именно розничную активность. Тем не менее, рост оптимизма по его данным говорит о повышении интереса частных инвесторов к российским активам на фоне улучшения внешнеполитического фона.

А что если позитив сохранится

Если дипломатический диалог между Москвой и Вашингтоном продолжится, можно ожидать дальнейшего укрепления доверия инвесторов. В таких условиях исторически растёт спрос на акции финансовых и промышленных компаний, а также облигации.

Однако аналитики подчеркивают: даже при положительных сигналах важно учитывать макроэкономические факторы — темпы роста ВВП, инфляцию и курс рубля. Без этих условий устойчивый рост рынка маловероятен.

Практические советы инвесторам

  • Отслеживать влияние геополитических событий на фондовый рынок.
  • Сохранять диверсификацию портфеля, не концентрируясь на одном секторе.
  • Использовать инструменты анализа, включая "Индекс ВТБ", для понимания настроений.
  • Проверять фундаментальные показатели компаний перед покупкой акций.
  • Избегать эмоциональных решений, особенно во время кратковременных рыночных всплесков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вкладываться только в финансовый сектор.
    Последствие: портфель становится зависим от ставок и регуляторных решений.
    Альтернатива: диверсифицировать вложения, добавив промышленность и IT.

  • Ошибка: следовать за краткосрочными новостями.
    Последствие: высок риск купить на пике и зафиксировать убыток.
    Альтернатива: действовать по долгосрочной стратегии и учитывать отчётность компаний.

FAQ

Как рассчитывается Индекс ВТБ

Он собирает обезличенные данные о сделках пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции" и рассчитывает долю покупок и продаж в реальном времени.

Стоит ли инвестировать после политических новостей

Рост на фоне новостей может быть кратковременным, поэтому лучше ориентироваться на фундаментальные показатели компаний.

Почему энергетика и технологии в аутсайдерах

Эти отрасли чувствительны к колебаниям мировых цен и валют, что делает их менее устойчивыми в периоды неопределённости.

Мифы и правда

  • Миф: политические события не влияют на рынок.
    Правда: крупные дипломатические сигналы мгновенно отражаются на настроениях инвесторов.
  • Миф: рост индексов гарантирует долгий подъем.
    Правда: без фундаментальной поддержки рынок может быстро скорректироваться.
  • Миф: частные инвесторы действуют независимо от новостей.
    Правда: настроение розничных игроков во многом формируется под влиянием информационного фона.

Исторический контекст

  • После саммита России и США в Хельсинки в 2018 году российские индексы также временно росли.
  • В 2020 году аналогичная реакция наблюдалась после телефонных переговоров лидеров.
  • Геополитическая разрядка традиционно стимулирует спрос на рисковые активы на мировых рынках.

Три интересных факта

  • "Индекс ВТБ" - один из первых в России индикаторов, отслеживающих поведение частных инвесторов.
  • Доля частных инвесторов на Московской бирже превысила 30 % всех участников торгов.
  • Финансовый сектор исторически быстрее реагирует на новости о снижении международной напряжённости.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
