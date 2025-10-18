Инвесторы сменили страх на азарт: российский рынок взлетел после неожиданной новости

К концу прошлой торговой недели на российском рынке произошёл сдвиг в настроениях инвесторов. После нескольких дней осторожных сделок и преобладания "медвежьих" позиций участники торгов стали активнее покупать активы.
"Российские инвесторы кардинально сменили настроения к концу торговой недели. Если в течение недели на рынке доминировали 'медвежьи' настроения, то к пятнице количество покупателей стало превышать число продавцов", — отметили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции".
По данным сервиса "ВТБ мои инвестиции", изменение рыночного поведения совпало с политическими новостями — телефонным разговором президентов России и США, который укрепил уверенность участников рынка.
Согласно "Индексу ВТБ", отражающему обобщённые данные по операциям пользователей одноимённого инвестиционного приложения, к пятнице доля сделок на покупку превысила количество продаж. Это говорит о росте уверенности частных инвесторов, которые начали активнее формировать портфели.
Наибольший рост активности зафиксирован в бумагах компаний финансового сектора — объёмы покупок увеличились примерно на 45 % по данным ВТБ. Менее привлекательными оказались акции энергетических и технологических компаний, где наблюдалось снижение интереса.
|Отрасль
|Изменение интереса инвесторов (%)
|Источник
|Финансовый сектор
|+45,3
|"ВТБ мои инвестиции"
|Энергетика
|-50,9
|"ВТБ мои инвестиции"
|Технологии
|-21,3
|"ВТБ мои инвестиции"
16 октября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для российских журналистов, лидеры обсудили актуальные международные вопросы и договорились начать подготовку к новой встрече без промедления. По словам дипломата, возможным местом проведения саммита может стать Будапешт - эту идею предложил американский лидер, а российский президент её поддержал.
"Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран", — заявил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистами ТАСС.
Новость о переговорах стала одним из ключевых факторов роста российского фондового рынка. По оценкам пресс-службы "ВТБ мои инвестиции", во время вечерней сессии 16 октября индекс Мосбиржи увеличился примерно на 6 %, впервые за несколько недель превысив отметку в 2700 пунктов.
К 17 октября тенденция сохранилась: индекс Мосбиржи, по внутренним данным ВТБ, вырос примерно на 4 %, а индекс РТС прибавил 1,9 %. Официальные данные Московской биржи подтверждают положительную динамику, хотя конкретные значения могли незначительно отличаться.
|Индекс
|Значение (17 октября)
|Изменение, %
|Мосбиржа
|2721 пункт
|+4 (по данным ВТБ)
|РТС
|1058 пунктов
|+1,9
"Индекс ВТБ" - аналитический инструмент, который собирает статистику сделок пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции". Он помогает оценить поведение частных инвесторов на фондовом и долговом рынках, выявить популярные активы и динамику настроений.
""Индекс ВТБ' показывает обезличенную статистику по операциям пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции' на фондовом и долговом рынках", — пояснили в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" в комментарии ТАСС.
Важно учитывать, что этот индекс не является официальным рыночным показателем, а отражает именно розничную активность. Тем не менее, рост оптимизма по его данным говорит о повышении интереса частных инвесторов к российским активам на фоне улучшения внешнеполитического фона.
Если дипломатический диалог между Москвой и Вашингтоном продолжится, можно ожидать дальнейшего укрепления доверия инвесторов. В таких условиях исторически растёт спрос на акции финансовых и промышленных компаний, а также облигации.
Однако аналитики подчеркивают: даже при положительных сигналах важно учитывать макроэкономические факторы — темпы роста ВВП, инфляцию и курс рубля. Без этих условий устойчивый рост рынка маловероятен.
Ошибка: вкладываться только в финансовый сектор.
Последствие: портфель становится зависим от ставок и регуляторных решений.
Альтернатива: диверсифицировать вложения, добавив промышленность и IT.
Ошибка: следовать за краткосрочными новостями.
Последствие: высок риск купить на пике и зафиксировать убыток.
Альтернатива: действовать по долгосрочной стратегии и учитывать отчётность компаний.
Он собирает обезличенные данные о сделках пользователей приложения "ВТБ мои инвестиции" и рассчитывает долю покупок и продаж в реальном времени.
Рост на фоне новостей может быть кратковременным, поэтому лучше ориентироваться на фундаментальные показатели компаний.
Эти отрасли чувствительны к колебаниям мировых цен и валют, что делает их менее устойчивыми в периоды неопределённости.
