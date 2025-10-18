Осенний ценопад: где искать самые выгодные предложения на отели

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сервис OneTwoTrip проанализировал цены на проживание и выяснил, что в ноябре стоимость размещения в отелях популярных турецких курортов, таких как Сиде и Аланья, сократилась на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подготовка к отпуску

Где ещё подешевело

Эксперты отметили, что в Гуанчжоу цены на отели упали на ту же величину — 26%, и теперь составляют в среднем 6,6 тыс. рублей. В Сиде средняя цена за ночь теперь составляет 13,6 тыс. рублей, а в Аланье — 7,4 тыс. рублей.

Лидеры по снижению цен

Самое значительное снижение стоимости проживания в отелях в ноябре зафиксировано в Риме — на 35%, где средняя цена за сутки составляет 20,3 тыс. рублей. В Алматы снижение составило 29%, и теперь ночь в отеле обойдётся в 6,8 тыс. рублей.

Российские направления

В России наиболее заметно подешевело размещение в Минеральных Водах, где средняя цена за отель в сутки снизилась на 15% по сравнению с октябрем и составляет 4,4 тыс. рублей. Отдых в Кисловодске обойдется туристам на 12% дешевле (6,5 тыс. рублей). Во Владивостоке гостиницы подешевели на 9% (5,7 тыс. рублей в среднем), в Пятигорске — на 8% (4,7 тыс. рублей), а в Светлогорске — на 7% (6,9 тыс. рублей), сообщили представители компании, пишет ТАСС.