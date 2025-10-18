Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего одна банка кабачковой икры — и у вас готов завтрак, от которого невозможно оторваться
Не стресс и не переутомление: анемия запускает цепную реакцию, которая разрушает тело изнутри
Белоснежка бы позавидовала: простой трюк возвращает подушкам ослепительную белизну
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить
Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы
Помидоры мечты: не трескаются, не болеют и плодоносят ведрами — с каждого куста по 6 кг
Сероводородное сердце планеты: почему Черное море может стать новой точкой катастрофы
Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class
Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее

Осенний ценопад: где искать самые выгодные предложения на отели

1:46
Экономика

Сервис OneTwoTrip проанализировал цены на проживание и выяснил, что в ноябре стоимость размещения в отелях популярных турецких курортов, таких как Сиде и Аланья, сократилась на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

Подготовка к отпуску
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подготовка к отпуску

Где ещё подешевело

Эксперты отметили, что в Гуанчжоу цены на отели упали на ту же величину — 26%, и теперь составляют в среднем 6,6 тыс. рублей. В Сиде средняя цена за ночь теперь составляет 13,6 тыс. рублей, а в Аланье — 7,4 тыс. рублей.

Лидеры по снижению цен

Самое значительное снижение стоимости проживания в отелях в ноябре зафиксировано в Риме — на 35%, где средняя цена за сутки составляет 20,3 тыс. рублей. В Алматы снижение составило 29%, и теперь ночь в отеле обойдётся в 6,8 тыс. рублей.

Российские направления

В России наиболее заметно подешевело размещение в Минеральных Водах, где средняя цена за отель в сутки снизилась на 15% по сравнению с октябрем и составляет 4,4 тыс. рублей. Отдых в Кисловодске обойдется туристам на 12% дешевле (6,5 тыс. рублей). Во Владивостоке гостиницы подешевели на 9% (5,7 тыс. рублей в среднем), в Пятигорске — на 8% (4,7 тыс. рублей), а в Светлогорске — на 7% (6,9 тыс. рублей), сообщили представители компании, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Смертельная нежность: почему тисканье кошки может закончиться трагедией и как это не допустить
Море, которое шепчет из бездны: под водой бушуют вулканы, выбросы метана и чужие крабы
Помидоры мечты: не трескаются, не болеют и плодоносят ведрами — с каждого куста по 6 кг
Сероводородное сердце планеты: почему Черное море может стать новой точкой катастрофы
Тишина против рёва: Audi готовит электрического монстра, чтобы свергнуть G-Class
Мешковатый крой, лёгкость и дерзость: новый корейский тренд делает фигуру ещё привлекательнее
Всё ещё уверены, что пару недель без зала не страшно? Посмотрите, как быстро тело сдаёт позиции
Роддом, который больше похож на сказку: Агата Муцениеце раскрыла, где появится малыш
Мода снова делает талию: рубашка, которая превратила офисный стиль в соблазн
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.