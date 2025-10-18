Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Экономика

В магазинах Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировано существенное падение стоимости китайского винограда "Шайн Мускат Нефритовый".

виноград
Фото: en.wikipedia.org by 黒崎一男 is licensed under free for commercial use
виноград

Сейчас килограмм этого диковинного фрукта можно приобрести приблизительно за 299 рублей, что почти на 300 рублей дешевле прежней цены.

Появление и популярность винограда

Данный сорт был впервые представлен в торговых сетях региона зимой 2025 года и моментально завоевал популярность среди покупателей. Тогда стоимость килограмма достигала практически 600 рублей, и, несмотря на это, виноград пользовался огромным спросом.

Особенности сорта

Несмотря на то, что "Шайн Мускат" был выведен в Японии, основная часть поставок в Россию осуществляется из КНР. Ключевой особенностью этого сорта являются крупные, светло-зеленые ягоды, достигающие в размере пяти сантиметров, а также уникальный, сладкий привкус, отличающийся от традиционных сортов винограда, сообщает UGRA.RU.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
