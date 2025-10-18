Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах

В магазинах Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировано существенное падение стоимости китайского винограда "Шайн Мускат Нефритовый".
Сейчас килограмм этого диковинного фрукта можно приобрести приблизительно за 299 рублей, что почти на 300 рублей дешевле прежней цены.
Данный сорт был впервые представлен в торговых сетях региона зимой 2025 года и моментально завоевал популярность среди покупателей. Тогда стоимость килограмма достигала практически 600 рублей, и, несмотря на это, виноград пользовался огромным спросом.
Несмотря на то, что "Шайн Мускат" был выведен в Японии, основная часть поставок в Россию осуществляется из КНР. Ключевой особенностью этого сорта являются крупные, светло-зеленые ягоды, достигающие в размере пяти сантиметров, а также уникальный, сладкий привкус, отличающийся от традиционных сортов винограда, сообщает UGRA.RU.
