Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков
Хочешь простор и лёгкость — убери диван: секрет уютного интерьера без громоздкой мебели
Три движения секатором — и ежевика не погибнет зимой: простая схема для идеального куста
Желтый, белый или фиолетовый: какой лук должен быть на вашем столе, чтобы не болеть
Тёплые батареи, холодный стресс: как отопительный сезон превращается в испытание для животных

Удар по гривне: как МВФ планирует изменить финансовый ландшафт Украины

0:49
Экономика

Международный валютный фонд оказывает влияние на руководство Украины, настаивая на девальвации гривны.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Причины давления и возможные последствия

По информации агентства, МВФ убежден, что девальвация гривны способна улучшить сложную экономическую ситуацию в стране, увеличив поступления в государственный бюджет в пересчете на гривну. Ожидается, что это предложение вызовет разногласия в украинском правительстве в преддверии ключевых переговоров о выделении нового кредитного транша.

Позиция Национального банка Украины

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) выражает несогласие с подобной мерой, опасаясь возможных негативных последствий для экономики страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Желтый, белый или фиолетовый: какой лук должен быть на вашем столе, чтобы не болеть
Тёплые батареи, холодный стресс: как отопительный сезон превращается в испытание для животных
Встаньте, вдохните и выдохните — простой ритуал, с которого начинается плоский живот
Прохор Шаляпин удивил признанием: роскошные джинсы за миллион достались ему бесплатно
Девять новых направлений — и всё без пересадки в Москве: как изменилась карта полётов
Машина слушается всё хуже? Один звук — и управление может исчезнуть в любой момент
Счастье по расписанию не случается: послеродовая депрессия, о которой не принято говорить
Хрустят, как в детстве: добавьте это в тесто для чебуреков — обалдеете от результата
Хризантемы — как осенние фейерверки: что нужно сделать весной, чтобы сад взорвался цветом
Раньше лидер по производству серы, теперь самим не хватает: как внутренний рынок России изменил расклад сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.