Удар по гривне: как МВФ планирует изменить финансовый ландшафт Украины

Международный валютный фонд оказывает влияние на руководство Украины, настаивая на девальвации гривны.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По информации агентства, МВФ убежден, что девальвация гривны способна улучшить сложную экономическую ситуацию в стране, увеличив поступления в государственный бюджет в пересчете на гривну. Ожидается, что это предложение вызовет разногласия в украинском правительстве в преддверии ключевых переговоров о выделении нового кредитного транша.
В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) выражает несогласие с подобной мерой, опасаясь возможных негативных последствий для экономики страны.
