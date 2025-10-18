Удар по гривне: как МВФ планирует изменить финансовый ландшафт Украины

Международный валютный фонд оказывает влияние на руководство Украины, настаивая на девальвации гривны.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Причины давления и возможные последствия

По информации агентства, МВФ убежден, что девальвация гривны способна улучшить сложную экономическую ситуацию в стране, увеличив поступления в государственный бюджет в пересчете на гривну. Ожидается, что это предложение вызовет разногласия в украинском правительстве в преддверии ключевых переговоров о выделении нового кредитного транша.

Позиция Национального банка Украины

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) выражает несогласие с подобной мерой, опасаясь возможных негативных последствий для экономики страны.