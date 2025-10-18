Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустят, как в детстве: добавьте это в тесто для чебуреков — обалдеете от результата
Хризантемы — как осенние фейерверки: что нужно сделать весной, чтобы сад взорвался цветом
От эликсира до искушения: пиво проходит путь от святого напитка до табу XXI века
Экстрасенсы на четырёх лапах: как собаки распознают сбой в здоровье — новый инструмент диагностики
Он ещё крутится — но внутри уже начинается катастрофа: 7 признаков, что мотор умирает
Болота, которых больше нет: как одно решение СССР обернулось катастрофой на века
Каждое утро — как репетиция уверенности: зарядка учит ребёнка дисциплине без слов
Цифры в квитанции ЖКХ можно заморозить: пять шагов, которые реально снижают ежемесячный платеж
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Раньше лидер по производству серы, теперь самим не хватает: как внутренний рынок России изменил расклад сил

1:47
Экономика

Нехватка серы вынудила российских производителей минеральных удобрений обратиться к зарубежным поставкам.

НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
НПЗ

По информации, предоставленной S&P Global Commodity Insights, одна из компаний уже импортировала первую партию, объем которой составил примерно 35 тысяч тонн.

Объёмы растут

Аналитики отмечают увеличение спроса на импорт серы, что контрастирует с недавним прошлым, когда Россия была крупным игроком на мировом рынке серы, занимая лидирующие позиции как по производству, так и по экспорту.

Потребности внутреннего рынка увеличились

Ранее более половины объемов серы добывалось компанией "Газпром добыча Астрахань", а остальное — на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В 2024 году производство достигло 5,6 млн тонн, однако экспорт резко сократился — на 74%, составив немногим более миллиона тонн. Причиной тому — возросшие потребности внутреннего рынка.

Влияние инцидентов на НПЗ

По словам турецкого трейдера, слова которого приводит S&P Global, российские компании "полностью изменили ситуацию на рынке". Он связывает снижение объемов производства с инцидентами на предприятиях нефтегазовой отрасли, что и привело к текущему дефициту.

Стоит отметить, что глава Союза автосервисов России Юрий Валько ранее сообщал о случаях реализации разбавленного бензина на российских АЗС. По его мнению, это связано со стремлением продавцов сэкономить и не поднимать цены на топливо за счет снижения его качества, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
Наука и техника
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Наука и техника
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Хризантемы — как осенние фейерверки: что нужно сделать весной, чтобы сад взорвался цветом
Раньше лидер по производству серы, теперь самим не хватает: как внутренний рынок России изменил расклад сил
От эликсира до искушения: пиво проходит путь от святого напитка до табу XXI века
Экстрасенсы на четырёх лапах: как собаки распознают сбой в здоровье — новый инструмент диагностики
Он ещё крутится — но внутри уже начинается катастрофа: 7 признаков, что мотор умирает
Болота, которых больше нет: как одно решение СССР обернулось катастрофой на века
Каждое утро — как репетиция уверенности: зарядка учит ребёнка дисциплине без слов
Цифры в квитанции ЖКХ можно заморозить: пять шагов, которые реально снижают ежемесячный платеж
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Китайская Sinopec наращивает влияние: сделка по Сибуру получила поддержку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.