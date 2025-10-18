Раньше лидер по производству серы, теперь самим не хватает: как внутренний рынок России изменил расклад сил

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нехватка серы вынудила российских производителей минеральных удобрений обратиться к зарубежным поставкам.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НПЗ

По информации, предоставленной S&P Global Commodity Insights, одна из компаний уже импортировала первую партию, объем которой составил примерно 35 тысяч тонн.

Объёмы растут

Аналитики отмечают увеличение спроса на импорт серы, что контрастирует с недавним прошлым, когда Россия была крупным игроком на мировом рынке серы, занимая лидирующие позиции как по производству, так и по экспорту.

Потребности внутреннего рынка увеличились

Ранее более половины объемов серы добывалось компанией "Газпром добыча Астрахань", а остальное — на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В 2024 году производство достигло 5,6 млн тонн, однако экспорт резко сократился — на 74%, составив немногим более миллиона тонн. Причиной тому — возросшие потребности внутреннего рынка.

Влияние инцидентов на НПЗ

По словам турецкого трейдера, слова которого приводит S&P Global, российские компании "полностью изменили ситуацию на рынке". Он связывает снижение объемов производства с инцидентами на предприятиях нефтегазовой отрасли, что и привело к текущему дефициту.

Стоит отметить, что глава Союза автосервисов России Юрий Валько ранее сообщал о случаях реализации разбавленного бензина на российских АЗС. По его мнению, это связано со стремлением продавцов сэкономить и не поднимать цены на топливо за счет снижения его качества, пишет "Ъ".