Китайская Sinopec наращивает влияние: сделка по Сибуру получила поддержку

Российский лидер Владимир Путин дал разрешение на то, чтобы китайская Sinopec Soihl Hong Kong Holding купила 217,8 миллионов акций "Сибура", что составляет 8,5% от общего числа.
Ранее эти активы находились во владении Soihl Cyprus Investment, также являющейся структурой Sinopec. Сведения об одобрении сделки содержатся в официально опубликованном документе.
Размер уставного капитала компании "Сибур" зафиксирован на отметке в 25 629 165 890 рублей и представлен 2 562 916 589 обыкновенными акциями. Указанный пакет акций, который был перемещен между внутренними подразделениями, эквивалентен 8,5% от общего числа акций.
Важно подчеркнуть, что китайская корпорация Sinopec, в лице своей дочерней компании Soihl, является абсолютным владельцем переданной доли, то есть ей принадлежит 100% акций данной структуры, пишет ТАСС.
