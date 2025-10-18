Нефтяной передел: Индия выбирает между Россией и Гайаной — названа причина

Недавняя сделка между двумя ведущими нефтеперерабатывающими заводами Индии и американской ExxonMobil о приобретении 4 млн баррелей гайанской нефти вызвала спекуляции о возможном сокращении закупок российской нефти. Однако реальная ситуация представляется менее драматичной.

Добыча нефти

Объёмы и контекст

Объем закупленной гайанской нефти, который поступит в Индию в течение двух месяцев, значительно уступает текущим объемам поставок российской нефти, составляющим 1,5-2 млн баррелей в сутки. Фактически, Россия поставляет такой объем за считанные дни.

Диверсификация как стратегия

Покупка гайанской нефти, скорее, отражает стремление Индии к диверсификации источников поставок, а не отказ от российской нефти. Как отмечает руководитель департамента компании AMCH Даниил Тюнь, Индия активно изучает альтернативные маршруты поставок при сохранении России как ключевого поставщика благодаря выгодным ценам.

Перспективы и конкуренция

По мнению аналитиков, например Кирилла Родионова, поставки из Гайаны — это закономерный итог роста добычи нефти в этой стране. Стремительный рост нефтедобычи в Гайане, а также в Бразилии и Аргентине, лишь усиливает конкуренцию на мировом рынке нефти.

Сохранение приоритетов

Несмотря на диверсификацию, Индия вряд ли откажется от российской нефти в ближайшем будущем. Привлекательные цены, необходимость адаптации логистики и переработки, а также стремление к стратегической автономии делают российскую нефть важным элементом индийского энергетического баланса. Индия придерживается прагматичного подхода, балансируя экономические выгоды и политические соображения, пишет РГ.