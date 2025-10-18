Нефтяной передел: Индия выбирает между Россией и Гайаной — названа причина

Недавняя сделка между двумя ведущими нефтеперерабатывающими заводами Индии и американской ExxonMobil о приобретении 4 млн баррелей гайанской нефти вызвала спекуляции о возможном сокращении закупок российской нефти. Однако реальная ситуация представляется менее драматичной.
Объем закупленной гайанской нефти, который поступит в Индию в течение двух месяцев, значительно уступает текущим объемам поставок российской нефти, составляющим 1,5-2 млн баррелей в сутки. Фактически, Россия поставляет такой объем за считанные дни.
Покупка гайанской нефти, скорее, отражает стремление Индии к диверсификации источников поставок, а не отказ от российской нефти. Как отмечает руководитель департамента компании AMCH Даниил Тюнь, Индия активно изучает альтернативные маршруты поставок при сохранении России как ключевого поставщика благодаря выгодным ценам.
По мнению аналитиков, например Кирилла Родионова, поставки из Гайаны — это закономерный итог роста добычи нефти в этой стране. Стремительный рост нефтедобычи в Гайане, а также в Бразилии и Аргентине, лишь усиливает конкуренцию на мировом рынке нефти.
Несмотря на диверсификацию, Индия вряд ли откажется от российской нефти в ближайшем будущем. Привлекательные цены, необходимость адаптации логистики и переработки, а также стремление к стратегической автономии делают российскую нефть важным элементом индийского энергетического баланса. Индия придерживается прагматичного подхода, балансируя экономические выгоды и политические соображения, пишет РГ.
