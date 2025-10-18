Кадровый дефицит: какие отрасли в России столкнулись с кризисом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Экономика

За последние пять лет в РФ произошло значительное — более чем двукратное — уменьшение объёма потенциальной рабочей силы.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Об этом заявила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, пишет ТАСС.

Ситуация на рынке труда

Занятость населения остаётся стабильной во всех возрастных группах, но на российском рынке труда наблюдается усиление напряжённости. Баталина считает, что ключевым фактором, определяющим производительность, становится борьба за квалифицированные кадры и рабочую силу.

Влияние демографической ситуации

По мнению Баталиной, острота кадрового дефицита в ближайшие два десятилетия напрямую зависит от текущих показателей рождаемости в стране.

Дефицит кадров в строительной отрасли

В начале октября вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз сообщил о нехватке более 750 тысяч специалистов в строительстве — одной из ключевых отраслей российской экономики. На тот момент в строительном секторе работало около семи миллионов человек.

Отрасли, столкнувшиеся с кадровым голодом

Профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова отметила, что в настоящее время дефицит кадров особенно остро ощущается в строительной и сельскохозяйственной отраслях.

