Кадровый дефицит: какие отрасли в России столкнулись с кризисом

За последние пять лет в РФ произошло значительное — более чем двукратное — уменьшение объёма потенциальной рабочей силы.
Об этом заявила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, пишет ТАСС.
Занятость населения остаётся стабильной во всех возрастных группах, но на российском рынке труда наблюдается усиление напряжённости. Баталина считает, что ключевым фактором, определяющим производительность, становится борьба за квалифицированные кадры и рабочую силу.
По мнению Баталиной, острота кадрового дефицита в ближайшие два десятилетия напрямую зависит от текущих показателей рождаемости в стране.
В начале октября вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз сообщил о нехватке более 750 тысяч специалистов в строительстве — одной из ключевых отраслей российской экономики. На тот момент в строительном секторе работало около семи миллионов человек.
Профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова отметила, что в настоящее время дефицит кадров особенно остро ощущается в строительной и сельскохозяйственной отраслях.
