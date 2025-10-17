Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Раньше срока? Европа опустошает газовые хранилища

Экономика

Европейские государства уже третий день подряд демонстрируют превышение объёмов извлечения газа из подземных хранилищ (ПХГ) над объемами его закачки, что указывает на полноценное начало отопительного сезона. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Статистика отбора и запасов

По данным GIE, 15 октября отбор газа из ПХГ в странах Евросоюза достиг 170 миллионов кубометров, в то время как закачка составила всего 52 миллиона кубометров. Текущий общий объём топлива в европейских ПХГ, равный 91,5 миллиардам кубометров газа, является лишь девятым по величине показателем для октября за всю историю наблюдений.

Ситуация с запасами и завершение прошлого сезона

Предыдущий сезон отбора газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 года, когда в хранилищах осталось 33,57% от максимального объема. На данный момент ПХГ Европы заполнены на 82,93%, что на 8,55 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет на эту же дату, и значительно ниже показателя в 95% годом ранее. С начала отопительного сезона страны ЕС извлекли из хранилищ около 437 миллионов кубометров газа, нетто-отбор составил примерно 246 миллионов кубометров. Суммарный отбор газа из ПХГ на третий день с момента достижения максимума заполнения ПХГ на 26% превосходит средние значения последних пяти лет.

Нормативы Еврокомиссии и текущее состояние

Согласно требованиям Еврокомиссии, к периоду с 1 октября по 1 декабря страны ЕС обязаны обеспечить заполнение своих газовых хранилищ на 90% от максимума. Допускается 10-процентное отклонение от нормы в случае возникновения сложностей с наполнением ПХГ. Однако к началу осенне-зимнего периода в европейские хранилища было закачано лишь 54,7 миллиарда кубометров из необходимых 61 миллиарда кубометров для выполнения установленной нормы заполнения, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
