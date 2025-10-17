Цифровое золото: Россия доминирует в европейском криптопространстве

Согласно последним данным аналитической компании Chainalysis, Россия вырвалась в лидеры европейского крипторынка, опередив Великобританию по суммарному объёму проведённых операций.

Показатели по транзакциям

За период с июля 2023 года в России было совершено криптовалютных транзакций на общую сумму 376 миллиардов долларов. Для сравнения, аналогичный показатель по Великобритании составил 273 миллиарда долларов.

Не только для спекуляций

Александр Крайко, ведущий аналитик криптоброкера "Цифра Маркетс", отмечает, что цифровые валюты всё чаще используются не только для спекуляций, но и в качестве эффективного средства обмена между частными лицами и компаниями.

Трансграничные расчёты

Алена Николаева, портфельный управляющий Astero Falcon, добавляет, что стремительный рост российского крипторынка обусловлен также увеличением объёма трансграничных расчётов, особенно с использованием стейблкоина А7А5, привязанного к курсу рубля, пишет bfm.