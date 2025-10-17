Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цифровое золото: Россия доминирует в европейском криптопространстве

Экономика

Согласно последним данным аналитической компании Chainalysis, Россия вырвалась в лидеры европейского крипторынка, опередив Великобританию по суммарному объёму проведённых операций.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

Показатели по транзакциям

За период с июля 2023 года в России было совершено криптовалютных транзакций на общую сумму 376 миллиардов долларов. Для сравнения, аналогичный показатель по Великобритании составил 273 миллиарда долларов.

Не только для спекуляций

Александр Крайко, ведущий аналитик криптоброкера "Цифра Маркетс", отмечает, что цифровые валюты всё чаще используются не только для спекуляций, но и в качестве эффективного средства обмена между частными лицами и компаниями.

Трансграничные расчёты

Алена Николаева, портфельный управляющий Astero Falcon, добавляет, что стремительный рост российского крипторынка обусловлен также увеличением объёма трансграничных расчётов, особенно с использованием стейблкоина А7А5, привязанного к курсу рубля, пишет bfm.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
