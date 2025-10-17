Первый камень — сигнал к переменам: Daewoo E&C открывает Туркменистану путь в промышленное будущее

Компания Daewoo Engineering & Construction объявила о старте нового амбициозного проекта — возведении завода по выпуску минеральных удобрений в Туркменистане.
Инвестиции в этот проект составят 784 миллиона долларов. Страна занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа, поэтому стремится перейти от ресурсозависимой модели к модели, ориентированной на производство дорогостоящей химической продукции и промышленное развитие.
Завершение строительства запланировано на 2028 год. Новый завод будет производить 350 тысяч тонн фосфорных удобрений и 100 тысяч тонн сульфата аммония ежегодно. Это первый случай, когда Daewoo E&C напрямую заключает контракт с правительством Туркменистана.
В Туркменабаде состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего завода. В мероприятии приняли участие председатель правления Daewoo E&C Чон Вон Джу, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, вице-премьер Бемырат Аннамаммедов и другие представители власти и руководства компании, пишет The Korea Herald.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?