Серебро валится, золото слабеет — мир готовится к новому финансовому шторму

Мировые биржи в октябре фиксируют заметное снижение стоимости серебра. По данным торговой площадки Comex, фьючерсы с поставкой в декабре 2025 года упали почти на 7%. На первый взгляд — обычное колебание, но за этим движением скрываются более глубокие процессы: изменение ожиданий по ставкам ФРС, рост доллара и изменение интереса инвесторов к защитным активам.
На рынке драгметаллов серебро традиционно считается более волатильным активом, чем золото. Его цена сильнее реагирует на экономические новости и динамику валют. По состоянию на 20:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов составляла $49,69 за тройскую унцию, что на 6,76% ниже уровня открытия. Уже через десять минут котировки немного восстановились — до $50,03 за унцию, снижение сократилось до 6,12%.
Падение оказалось неожиданным для многих трейдеров: ещё неделю назад аналитики прогнозировали умеренный рост котировок из-за спроса со стороны промышленности и ювелирного сектора. Однако укрепление доллара США и сигналы о возможном повышении ставок резко изменили настроение инвесторов.
"Текущие движения на рынке отражают повышение аппетита к риску и уход капитала из защитных активов", — отметил аналитик компании Bloomberg Metals Майкл Харрис.
Для оценки тенденций инвесторы обычно смотрят на динамику золота — главного индикатора рынка драгоценных металлов. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на той же бирже Comex держались на уровне $4 214,9 за унцию, что ниже на 2,08% по сравнению с предыдущими торгами. Сравнение показывает: золото традиционно менее чувствительно к краткосрочным колебаниям, чем серебро.
Если цены на серебро и золото продолжат снижаться, вероятно, капитал перейдёт в более доходные активы — например, в технологический сектор или облигации США. Но исторически серебро часто восстанавливается быстрее золота после крупных просадок, так как имеет промышленную составляющую спроса.
В случае дальнейшего укрепления доллара США стоит ожидать временного снижения интереса к драгоценным металлам. Однако на горизонте 1–2 лет аналитики прогнозируют стабилизацию и постепенный рост — при условии умеренной инфляции и восстановления мировой промышленности.
