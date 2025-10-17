Серебро валится, золото слабеет — мир готовится к новому финансовому шторму

Мировые биржи в октябре фиксируют заметное снижение стоимости серебра. По данным торговой площадки Comex, фьючерсы с поставкой в декабре 2025 года упали почти на 7%. На первый взгляд — обычное колебание, но за этим движением скрываются более глубокие процессы: изменение ожиданий по ставкам ФРС, рост доллара и изменение интереса инвесторов к защитным активам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Падение серебра

Почему падает серебро

На рынке драгметаллов серебро традиционно считается более волатильным активом, чем золото. Его цена сильнее реагирует на экономические новости и динамику валют. По состоянию на 20:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов составляла $49,69 за тройскую унцию, что на 6,76% ниже уровня открытия. Уже через десять минут котировки немного восстановились — до $50,03 за унцию, снижение сократилось до 6,12%.

Падение оказалось неожиданным для многих трейдеров: ещё неделю назад аналитики прогнозировали умеренный рост котировок из-за спроса со стороны промышленности и ювелирного сектора. Однако укрепление доллара США и сигналы о возможном повышении ставок резко изменили настроение инвесторов.

"Текущие движения на рынке отражают повышение аппетита к риску и уход капитала из защитных активов", — отметил аналитик компании Bloomberg Metals Майкл Харрис.

Сравнение с золотом

Для оценки тенденций инвесторы обычно смотрят на динамику золота — главного индикатора рынка драгоценных металлов. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на той же бирже Comex держались на уровне $4 214,9 за унцию, что ниже на 2,08% по сравнению с предыдущими торгами. Сравнение показывает: золото традиционно менее чувствительно к краткосрочным колебаниям, чем серебро.

А что если рынок продолжит падать?

Если цены на серебро и золото продолжат снижаться, вероятно, капитал перейдёт в более доходные активы — например, в технологический сектор или облигации США. Но исторически серебро часто восстанавливается быстрее золота после крупных просадок, так как имеет промышленную составляющую спроса.

В случае дальнейшего укрепления доллара США стоит ожидать временного снижения интереса к драгоценным металлам. Однако на горизонте 1–2 лет аналитики прогнозируют стабилизацию и постепенный рост — при условии умеренной инфляции и восстановления мировой промышленности.

Интересные факты

Серебро имеет наивысшую электропроводность среди всех металлов, поэтому используется в космической и военной промышленности. В эпоху Римской империи серебро считалось символом власти и чистоты — им украшали храмы и государственные печати.