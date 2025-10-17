Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу

В интервью телеканалу "Россия-24" глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил тенденцию перемещения энергозатратных производств из Европы в другие регионы мира.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

По его словам, предприятия, потребляющие большие объёмы газа, вынуждены покидать европейский континент и возводить новые мощности в других странах. Миллер также подчеркнул, что Европа испытывает трудности с пополнением запасов газа в подземных хранилищах перед наступлением зимнего периода, пишет ТАСС.

Экономические последствия отказа от российских энергоресурсов

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о негативных последствиях отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. По его мнению, это привело к упадку европейской промышленности, росту цен и снижению конкурентоспособности европейской продукции. Согласно статистическим данным Евростата, объём промышленного производства в еврозоне в июле 2025 года снизился на 1,2% по сравнению с 2021 годом.

Спад в промышленности Германии

Особенно заметное снижение произошло в обрабатывающей промышленности Германии в августе 2025 года. Федеральная статистическая служба страны зафиксировала резкое сокращение, сопоставимое с показателями марта 2022 года.