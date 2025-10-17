Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало

Стоимость фьючерсов на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вечером 17 октября резко снизилась. По данным торгов, цена металла упала почти на 10%, достигнув отметки $1 511,5 за тройскую унцию к 20:03 по московскому времени. Спустя 17 минут снижение немного замедлилось — стоимость составила $1 515, что соответствует падению на 9,44%.

Несмотря на резкое колебание, палладий остаётся одним из самых быстрорастущих драгметаллов года: с января он подорожал более чем на 82%, а только за октябрь прибавил почти 30%.

Днём ранее котировки впервые с февраля 2023 года превысили отметку $1 650 за унцию. Это был максимальный показатель за последние двадцать месяцев — прежде чем началась коррекция.

Почему палладий подешевел

Снижение котировок эксперты связывают с фиксацией прибыли после стремительного роста последних недель. Участники рынка предпочли зафиксировать доход на фоне неопределённости в мировой экономике и колебаний спроса со стороны автопрома — ключевого потребителя палладия.

Палладий используется в каталитических нейтрализаторах бензиновых двигателей, и его стоимость напрямую зависит от темпов производства автомобилей. Замедление промышленного роста в Китае и Европе в последние месяцы повлияло на ожидания инвесторов, вызвав временную коррекцию на рынке.

Кроме того, на снижение сыграли укрепление доллара и рост доходности американских облигаций — традиционные факторы давления на стоимость драгоценных металлов.

А что если цены продолжат падать?

Если снижение продолжится, рынок может вернуться к уровням сентября, когда унция стоила около $1 200-1 300. Однако аналитики отмечают, что даже при коррекции ниже $1 500 палладий остаётся одним из самых перспективных металлов из-за ограниченного предложения и высокой промышленной востребованности.

Плюсы и минусы инвестиций в палладий

Плюсы Минусы Высокий потенциал роста при ограниченном предложении Сильная зависимость от автопрома Используется в экологически чистых технологиях Высокая волатильность котировок Легко торгуется через ETF и фьючерсы Сложность прогнозирования цен из-за геополитики Исторический контекст Палладий был открыт в 1803 году британским химиком Уильямом Волластоном. Сначала металл считался редкостью без промышленного применения. Однако с середины XX века, с развитием автомобильной промышленности, палладий стал незаменимым элементом в системах очистки выхлопов. После 2000-х годов, когда ужесточились экологические стандарты, спрос на металл резко вырос. Россия и Южная Африка по сей день обеспечивают более 70% мирового производства палладия. 3 интересных факта • Палладий — один из самых лёгких и устойчивых к коррозии металлов платиновой группы.

• Он способен поглощать до 900 раз больше водорода, чем весит сам.

• В будущем палладий рассматривается как материал для водородной энергетики и аккумуляторов нового поколения.