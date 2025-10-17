Рынок замер: как изменилось поведение покупателей в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Экономика

В последнее время жители России стали более осторожно относиться к своим покупкам, что привело к значительному замедлению темпов роста розничного сектора.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Согласно исследованию "Совкомбанка", стремление к экономии достигло пиковых значений с 2023 года, а более половины россиян (56%) предпочитают откладывать деньги, пишут Известия.

Снижение темпов роста товарооборота

Если в начале года расходы в рознице росли на 13–14%, то к концу июля показатель снизился до 6%. Данные Ассоциации компаний розничной торговли показывают, что за восемь месяцев 2025 года рост розничного товарооборота составил всего 2,2%, что существенно ниже прошлогоднего результата. Особенно заметно сократился интерес к непродовольственной продукции.

Инфляция как основной фактор роста

Общий объём потребительского рынка за первое полугодие достиг 28,9 трлн рублей, что на 11,1% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, однако, весь рост рынка обусловлен инфляционными процессами.

Мнение экспертов и факторы влияния

В компании X5 также подтвердили тенденцию к замедлению роста, зафиксировав снижение с 6-8% годом ранее до 2% в текущем периоде. Эксперты отмечают сокращение потребительской активности в продуктовых магазинах, где наблюдается переход к компактным форматам и оптимизации ассортимента.

Михаил Бурмистров, генеральный директор "Infoline-аналитики", связывает изменение потребительского поведения с ситуацией на рынке труда и уровнем доходов населения: рост неполной занятости и сокращение премиальных выплат вынуждают граждан экономить.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
