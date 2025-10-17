Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовое состояние крупнейшего российского газового холдинга вновь стало предметом обсуждения. Глава компании Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что "Газпром" продолжает уверенно держаться на плаву и сохраняет устойчивость в условиях сложной экономической ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Газпром

"Мы свои затраты в большинстве своем финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", — подчеркнул председатель правления Алексей Миллер.

Основной источник устойчивости

По словам Миллера, компания строит свою работу так, чтобы минимально зависеть от внешних кредитов. Основная часть расходов покрывается собственными средствами, что обеспечивает стабильный денежный поток и высокую ликвидность.

Тем не менее, глава "Газпрома" уточнил, что у компании есть программа заимствований, но это нормальная практика для глобальных корпораций. По его словам, "так работают вообще все компании в мире", и это не свидетельствует о проблемах с финансированием.

Изменение долговой нагрузки

По данным Forbes, к концу 2024 года чистый финансовый долг "Газпрома" составил около 6 трлн рублей. Однако уже к середине 2025 года показатель снизился до 5,79 трлн. Эксперты объясняют это укреплением рубля и сокращением валютных обязательств компании, что позитивно отразилось на финансовом балансе.

Снижение долговой нагрузки дает компании больше гибкости для инвестиций и реализации стратегических проектов, включая развитие газотранспортной инфраструктуры и освоение новых месторождений.

Убытки и рыночная динамика

Несмотря на стабильность финансовых потоков, "Газпром" завершил 2024 год с убытком в размере 1,076 трлн рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 695,57 млрд рублей. Представители холдинга связывают эту динамику прежде всего с переоценкой рыночной стоимости акций и колебаниями валютного курса, а не с ухудшением операционной деятельности.

Эксперты отмечают, что такие убытки носят в основном "бумажный" характер и не отражают реальную способность компании генерировать прибыль. Основные производственные показатели, включая объемы добычи и экспорта, остаются на стабильном уровне.

Взгляд в будущее

Аналитики считают, что при сохранении нынешних макроэкономических условий "Газпром" продолжит укреплять свои позиции. Снижение долга, стабильная выручка и контроль затрат позволяют компании сохранять уверенность в завтрашнем дне.

Для инвесторов и рынка энергетики в целом такие заявления Миллера стали сигналом, что крупнейший российский игрок по-прежнему способен выдерживать внешние вызовы и адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре.