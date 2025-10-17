Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронза устала — в моду ворвался лиловый: неожиданный макияж, который идёт всем
Тайная встреча в Будапеште: Трамп готовит сюрприз для Путина и Зеленского
Соседи уже варят варенье, а у вас — одни листья: что вы делаете не так с молодой яблоней
Доходы Макаревича* в России: почему миллионы поступают артисту после его отъезда
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров
Они добавляют щепотку соли: простой трюк улучшит ваш кофе мгновенно
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода

Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри

3:13
Экономика

Финансовое состояние крупнейшего российского газового холдинга вновь стало предметом обсуждения. Глава компании Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что "Газпром" продолжает уверенно держаться на плаву и сохраняет устойчивость в условиях сложной экономической ситуации.

Газпром
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газпром

"Мы свои затраты в большинстве своем финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", — подчеркнул председатель правления Алексей Миллер.

Основной источник устойчивости

По словам Миллера, компания строит свою работу так, чтобы минимально зависеть от внешних кредитов. Основная часть расходов покрывается собственными средствами, что обеспечивает стабильный денежный поток и высокую ликвидность.

Тем не менее, глава "Газпрома" уточнил, что у компании есть программа заимствований, но это нормальная практика для глобальных корпораций. По его словам, "так работают вообще все компании в мире", и это не свидетельствует о проблемах с финансированием.

Изменение долговой нагрузки

По данным Forbes, к концу 2024 года чистый финансовый долг "Газпрома" составил около 6 трлн рублей. Однако уже к середине 2025 года показатель снизился до 5,79 трлн. Эксперты объясняют это укреплением рубля и сокращением валютных обязательств компании, что позитивно отразилось на финансовом балансе.

Снижение долговой нагрузки дает компании больше гибкости для инвестиций и реализации стратегических проектов, включая развитие газотранспортной инфраструктуры и освоение новых месторождений.

Убытки и рыночная динамика

Несмотря на стабильность финансовых потоков, "Газпром" завершил 2024 год с убытком в размере 1,076 трлн рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 695,57 млрд рублей. Представители холдинга связывают эту динамику прежде всего с переоценкой рыночной стоимости акций и колебаниями валютного курса, а не с ухудшением операционной деятельности.

Эксперты отмечают, что такие убытки носят в основном "бумажный" характер и не отражают реальную способность компании генерировать прибыль. Основные производственные показатели, включая объемы добычи и экспорта, остаются на стабильном уровне.

Взгляд в будущее

Аналитики считают, что при сохранении нынешних макроэкономических условий "Газпром" продолжит укреплять свои позиции. Снижение долга, стабильная выручка и контроль затрат позволяют компании сохранять уверенность в завтрашнем дне.

Для инвесторов и рынка энергетики в целом такие заявления Миллера стали сигналом, что крупнейший российский игрок по-прежнему способен выдерживать внешние вызовы и адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода
Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города
Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды
Тыквенный удар по болезням: вот почему стоит есть суп из этого овоща 2-3 раза в неделю
Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар
Martini меняет прописку? Вермут переезжает в Дагестан
Фантастика, ставшая физиологией: как дыхание заставляет жир исчезать без боли и диет
Новости плохие: как Садальский отреагировал на попадание песни Валерии в список Грэмми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.