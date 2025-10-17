Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри

Финансовое состояние крупнейшего российского газового холдинга вновь стало предметом обсуждения. Глава компании Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что "Газпром" продолжает уверенно держаться на плаву и сохраняет устойчивость в условиях сложной экономической ситуации.
"Мы свои затраты в большинстве своем финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", — подчеркнул председатель правления Алексей Миллер.
По словам Миллера, компания строит свою работу так, чтобы минимально зависеть от внешних кредитов. Основная часть расходов покрывается собственными средствами, что обеспечивает стабильный денежный поток и высокую ликвидность.
Тем не менее, глава "Газпрома" уточнил, что у компании есть программа заимствований, но это нормальная практика для глобальных корпораций. По его словам, "так работают вообще все компании в мире", и это не свидетельствует о проблемах с финансированием.
По данным Forbes, к концу 2024 года чистый финансовый долг "Газпрома" составил около 6 трлн рублей. Однако уже к середине 2025 года показатель снизился до 5,79 трлн. Эксперты объясняют это укреплением рубля и сокращением валютных обязательств компании, что позитивно отразилось на финансовом балансе.
Снижение долговой нагрузки дает компании больше гибкости для инвестиций и реализации стратегических проектов, включая развитие газотранспортной инфраструктуры и освоение новых месторождений.
Несмотря на стабильность финансовых потоков, "Газпром" завершил 2024 год с убытком в размере 1,076 трлн рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 695,57 млрд рублей. Представители холдинга связывают эту динамику прежде всего с переоценкой рыночной стоимости акций и колебаниями валютного курса, а не с ухудшением операционной деятельности.
Эксперты отмечают, что такие убытки носят в основном "бумажный" характер и не отражают реальную способность компании генерировать прибыль. Основные производственные показатели, включая объемы добычи и экспорта, остаются на стабильном уровне.
Аналитики считают, что при сохранении нынешних макроэкономических условий "Газпром" продолжит укреплять свои позиции. Снижение долга, стабильная выручка и контроль затрат позволяют компании сохранять уверенность в завтрашнем дне.
Для инвесторов и рынка энергетики в целом такие заявления Миллера стали сигналом, что крупнейший российский игрок по-прежнему способен выдерживать внешние вызовы и адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре.
