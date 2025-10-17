Ставрополь платит меньше? Где жители России получают больше

В Ставрополе средняя чистая зарплата выросла на 5,1% за год. Однако этот показатель является самым низким среди крупнейших городов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Актуальные данные за первое полугодие 2025 года были опубликованы в рейтинге федерального СМИ.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Рейтинг городов СКФО

РИА Новости составило рейтинг крупнейших городов России по уровню чистой заработной платы, и все представители СКФО оказались на последних строчках.

Ставрополь. Из всех городов СКФО, Ставрополь занимает самое высокое положение, с доходом в среднем 64,4 тысячи рублей (это на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием 2024-го). Эти деньги могут покрыть 2,7 фиксированных потребительских набора. Ставрополь находится на 86 месте из 100.

Магас. Столица Ингушетии занимает 93 место с зарплатой 54,4 тысячи рублей (на 9% больше по сравнению с прошлым годом). Этому доходу хватает на два с половиной потребительских набора.

Черкесск: Город располагается на 96 месте, предлагая среднюю зарплату в 51,5 тысячи рублей.

Владикавказ: На 97 месте с зарплатой 49,2 тысячи рублей.

Грозный и Нальчик: Грозный занимает 99 место, где зарплата составляет чуть меньше 50 тысяч рублей, а Нальчик с 50,2 тысячи рублей делит предсмертную позицию.

Заработки по регионам

Во всех городах, кроме Ставрополя и Магаса, зарплаты увеличились на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако столица Дагестана, Махачкала, не вошла в список крупных городов, пишет newstracker.ru.

Средняя зарплата по стране

Средняя чистая зарплата по стране в два раза выше, чем в Ставрополе, выросла на 13,6% и близка к 107 тысячам рублей. Тройку лидеров составляют города в северной части России: Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, с доходами около 150-170 тысяч рублей.

Москва оказалась в топ-5 с зарплатой порядка 174 тысяч рублей, а Санкт-Петербург, с зарплатой 123 тысячи рублей, занял 13 место.