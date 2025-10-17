Ставрополь платит меньше? Где жители России получают больше

В Ставрополе средняя чистая зарплата выросла на 5,1% за год. Однако этот показатель является самым низким среди крупнейших городов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Актуальные данные за первое полугодие 2025 года были опубликованы в рейтинге федерального СМИ.
РИА Новости составило рейтинг крупнейших городов России по уровню чистой заработной платы, и все представители СКФО оказались на последних строчках.
Во всех городах, кроме Ставрополя и Магаса, зарплаты увеличились на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако столица Дагестана, Махачкала, не вошла в список крупных городов, пишет newstracker.ru.
Средняя чистая зарплата по стране в два раза выше, чем в Ставрополе, выросла на 13,6% и близка к 107 тысячам рублей. Тройку лидеров составляют города в северной части России: Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, с доходами около 150-170 тысяч рублей.
Москва оказалась в топ-5 с зарплатой порядка 174 тысяч рублей, а Санкт-Петербург, с зарплатой 123 тысячи рублей, занял 13 место.
