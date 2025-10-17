Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Martini меняет прописку? Вермут переезжает в Дагестан

Экономика

Знаменитые вермуты Martini Bianco и Martini Fiero начнут производить в Дагестане на заводе компании "Алвиса".

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Этот проект станет вторым по масштабу производством Martini за пределами Италии с момента основания бренда в 1863 году. Инвестиции в новую производственную площадку составят более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

Завод в Дербенте: полный цикл производства

Группа "Алвиса", известная своим коньяком "Старейшина", завершает строительство нового комплекса на винодельне Chateau Alvisa в Дербенте. С весны 2026 года здесь будет налажено производство вермутов Martini Bianco и Fiero полного цикла.

Объёмы и рынок сбыта

Планируется производить около 1 миллиона декалитров вермута ежегодно, исключительно для российского рынка. Помимо Дагестана, крупное производство Martini за пределами Италии находится только в Аргентине. Исторически вермуты Martini с 1863 года производятся на заводе Martini & Rossi в Турине, принадлежащем Bacardi Limited.

Детали сотрудничества Bacardi и "Алвисы"

Представитель "Алвисы" подтвердил подписание контракта с одной из структур Bacardi на использование бренда Martini, однако детали соглашения не раскрываются. Российское подразделение Bacardi также подтвердило запуск производства Martini в Дагестане, уточнив, что "Алвиса" является единственным инвестором проекта.

Локализация производства: стратегическое решение

По словам представителя "Алвисы", локализация производства — это "важный шаг для стабильного роста любой компании", позволяющий обеспечить необходимые объемы продукции и быстро реагировать на потребности потребителей. Инвестиции в проект осуществляются за счет собственных средств компании.

О компании "Алвиса"

Группа "Алвиса", принадлежащая бизнесмену Камилю Аскендерову, специализируется на производстве и дистрибуции алкогольных напитков, включая коньяк "Старейшина", виски Nucky Tompson и Glen Eagles, водку Montblanc, вермут Delasy, а также тихие и игристые вина под брендами Cantiani и Sea Seasons. Компания лидирует на российском рынке коньяка и бренди по объему производства, занимая около 25% рынка. В 2021 году "Алвиса" приобрела коньячный бренд "Киновский".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
