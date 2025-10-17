Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Экономика

Наблюдается значительная волатильность цен на автомобильное топливо в регионе. На некоторых автозаправочных станциях (АЗС) стоимость топлива практически сравнялась с курсом доллара, а на других — уже превысила отметку в 80 рублей за литр.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Рост цен в Сургуте

В Сургуте стоимость бензина марки АИ-92 вплотную приблизилась к стоимости доллара. Некоторое время назад жители города выражали обеспокоенность тем, что на одной из АЗС литр этого топлива стоил 79 рублей. В настоящее время цены на сургутских заправках несколько скорректировались, но на других АЗС они, наоборот, превысили долларовую отметку, пишет muksun.fm.

Статистика Тюменьстата

Согласно данным Тюменьстата, средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе составляла 62,21 рубля за литр на прошедшей неделе. Самые высокие цены были зафиксированы в Ханты-Мансийске (65 рублей за литр), а самые низкие — в Белоярском (58,5 рублей). В Нижневартовске цена составляла 60,39 рубля, а в Сургуте — 61,94 рубля. Ожидается, что текущий рост цен будет отражен в следующей статистической сводке ведомства.

Одна из самых высоких цен на бензин АИ-92 в регионе зафиксирована на АЗС Мегиона. Самая высокая цена была отмечена на заправке "Газпромнефти" — 80,15 рубля за литр. Самый дешевый бензин этой марки в городе можно приобрести в "Системе Сервис" — 70,1 рубля.

Факторы, влияющие на цены

По мнению экспертов, колебания цен на топливо могут быть связаны с логистическими факторами. Не всегда бензин, продаваемый на югорских АЗС, произведён в регионе. Он может быть доставлен из других регионов, таких как Омск или даже более отдалённые районы. Закупочные цены на топливо на бирже и транспортные расходы влияют на конечную стоимость бензина для потребителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
