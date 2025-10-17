Индия застряла между российской нефтью и давлением США: зависимость оказалась сильнее политики

Несмотря на неоднократные призывы администрации Дональда Трампа прекратить закупки российской нефти, индийское правительство на протяжении нескольких месяцев отказывалось идти на этот шаг.

Власти страны объясняли свою позицию необходимостью удовлетворения энергетических нужд быстрорастущей экономики и растущего населения, превышающего 1,4 миллиарда человек. Сегодня страна вынуждена искать и других поставщиков, однако найти в кратчайшие сроки замену российской нефти вряд ли удастся.

Сложности отказа от российских поставок

По мнению Мую Сю, ведущего аналитика компании Kpler, специализирующейся на анализе торговых данных, для Индии практически невозможно резко прекратить импорт нефти из России, являющейся крупнейшим поставщиком.

Объёмы поставок и сложность замены

Ссылаясь на данные за первые девять месяцев текущего года, Сю отмечает, что Россия ежедневно поставляла в Индию от 1,7 до 1,8 миллиона баррелей нефти. Индия не может в одночасье прекратить закупки российской нефти из-за огромных объёмов поставок. Заменить такое количество на спотовом рынке — задача не из лёгких. Кроме того, разница в качестве нефти и выходе нефтепродуктов не позволяет осуществить прямую замену.

Изменение структуры закупок

Анализ Kpler показывает, что в последние месяцы государственные нефтеперерабатывающие предприятия сократили импорт российской нефти, в то время как ряд частных компаний нарастили закупки. При этом, например, компания Indian Oil Corporation Limited в январе закупила 10,35 млн баррелей российской нефти, а в сентябре — 4,62 млн баррелей. По данным на октябрь, закупки этой же компании составили 7,03 млн баррелей.

По информации Reuters на 17 октября, индийские нефтеперерабатывающие заводы впервые закупили крупную партию гайянской нефти у американской компании ExxonMobil.