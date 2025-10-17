Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школа или подиум: о каком роковом решении из юности рассказала Хейли Бибер
Весной жук снова придёт за картошкой: хитрость, которая сработает в следующем сезоне
Тело дублёрши и принципы мужа: почему Лиза Моряк отказалась от обнажённых сцен в кино
Как укрепить иммунитет без лекарств: 5 народных методов, эффективность которых доказана наукой
Кошачья любовь или корысть: сигналы кошки, которые должен знать каждый хозяин
Кажется, у других жизнь лучше, чем у вас? Вот что на самом деле стоит за этими ощущениями
Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса
Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов

Индия застряла между российской нефтью и давлением США: зависимость оказалась сильнее политики

2:16
Экономика

Несмотря на неоднократные призывы администрации Дональда Трампа прекратить закупки российской нефти, индийское правительство на протяжении нескольких месяцев отказывалось идти на этот шаг.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Власти страны объясняли свою позицию необходимостью удовлетворения энергетических нужд быстрорастущей экономики и растущего населения, превышающего 1,4 миллиарда человек. Сегодня страна вынуждена искать и других поставщиков, однако найти в кратчайшие сроки замену российской нефти вряд ли удастся.

Сложности отказа от российских поставок

По мнению Мую Сю, ведущего аналитика компании Kpler, специализирующейся на анализе торговых данных, для Индии практически невозможно резко прекратить импорт нефти из России, являющейся крупнейшим поставщиком.

Объёмы поставок и сложность замены

Ссылаясь на данные за первые девять месяцев текущего года, Сю отмечает, что Россия ежедневно поставляла в Индию от 1,7 до 1,8 миллиона баррелей нефти. Индия не может в одночасье прекратить закупки российской нефти из-за огромных объёмов поставок. Заменить такое количество на спотовом рынке — задача не из лёгких. Кроме того, разница в качестве нефти и выходе нефтепродуктов не позволяет осуществить прямую замену.

Изменение структуры закупок

Анализ Kpler показывает, что в последние месяцы государственные нефтеперерабатывающие предприятия сократили импорт российской нефти, в то время как ряд частных компаний нарастили закупки. При этом, например, компания Indian Oil Corporation Limited в январе закупила 10,35 млн баррелей российской нефти, а в сентябре — 4,62 млн баррелей. По данным на октябрь, закупки этой же компании составили 7,03 млн баррелей.

По информации Reuters на 17 октября, индийские нефтеперерабатывающие заводы впервые закупили крупную партию гайянской нефти у американской компании ExxonMobil.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Последние материалы
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Цветовой код успеха: выбирайте одежду с точным акцентом — и убеждайте без слов
Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.