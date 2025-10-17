Забытый миллиардер из XIV века: кто превзошёл Маска и Безоса

Илон Маск сегодня занимает верхнюю строчку в списке Forbes, но его состояние меркнет в сравнении с богатством правителя, жившего семь веков назад. Его имя увековечено в названиях улиц и учреждений, а поступки до сих пор вызывают восхищение.

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в 448 миллиардов долларов. Джефф Безос и Билл Гейтс также обладают внушительными капиталами, но никто из них не сравнится с Мансой Мусой.

Манса Муса правил Мали, в XIV веке бывшей могущественной западноафриканской империей. Он находился у власти с 1312 по 1337 год, и его правление оставило неизгладимый след в истории, пишет "Царьград".

Империя золота

Мали того времени было не просто влиятельным, а одним из самых богатых государств в мире, благодаря своим природным ресурсам. Главным сокровищем были золотые рудники, находившиеся под контролем империи. Золото служило универсальной валютой и ключевым элементом международной торговли.

Титул правителя

"Манса" — это не имя, а титул, означающий "верховный правитель". Муса I был племянником основателя империи Мали. В 1311 году правитель Абубакар II назначил Мусу визирем и отправился в экспедицию через Атлантику, которая так и не вернулась.

Муса I проявил себя как талантливый администратор, меценат и покровитель религии. Он строил мечети, дороги, университеты, способствовал развитию торговли. Культура и экономика региона достигли небывалого расцвета.

Паломничество, изменившее мир

В 1324 году Манса Муса совершил хадж в Мекку, что оказало огромное влияние на многие страны.

Согласно арабским хроникам, его свита насчитывала 60 тысяч человек, а караван вез несметные богатства. Муса щедро раздавал золото по пути, вызвав инфляцию в Каире. Однако имя императора стало известно всему миру.

Наследие правителя

Оценка состояния Мусы I затруднительна, но историки предполагают, что оно составляло от 400 миллиардов до 1 триллиона долларов в пересчете на современные деньги. Манса Муса основал город Тимбукту, превратив его в центр исламской культуры и науки. Он считается национальным героем во многих африканских странах.

Император Муса I — обладатель огромных богатств, который сумел использовать их для культурного и экономического подъёма.