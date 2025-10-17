Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого

Забытый миллиардер из XIV века: кто превзошёл Маска и Безоса

2:51
Экономика

Илон Маск сегодня занимает верхнюю строчку в списке Forbes, но его состояние меркнет в сравнении с богатством правителя, жившего семь веков назад. Его имя увековечено в названиях улиц и учреждений, а поступки до сих пор вызывают восхищение.

Капля воды на золоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капля воды на золоте

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в 448 миллиардов долларов. Джефф Безос и Билл Гейтс также обладают внушительными капиталами, но никто из них не сравнится с Мансой Мусой.

Манса Муса правил Мали, в XIV веке бывшей могущественной западноафриканской империей. Он находился у власти с 1312 по 1337 год, и его правление оставило неизгладимый след в истории, пишет "Царьград".

Империя золота

Мали того времени было не просто влиятельным, а одним из самых богатых государств в мире, благодаря своим природным ресурсам. Главным сокровищем были золотые рудники, находившиеся под контролем империи. Золото служило универсальной валютой и ключевым элементом международной торговли.

Титул правителя

"Манса" — это не имя, а титул, означающий "верховный правитель". Муса I был племянником основателя империи Мали. В 1311 году правитель Абубакар II назначил Мусу визирем и отправился в экспедицию через Атлантику, которая так и не вернулась.

Муса I проявил себя как талантливый администратор, меценат и покровитель религии. Он строил мечети, дороги, университеты, способствовал развитию торговли. Культура и экономика региона достигли небывалого расцвета.

Паломничество, изменившее мир

В 1324 году Манса Муса совершил хадж в Мекку, что оказало огромное влияние на многие страны.

Согласно арабским хроникам, его свита насчитывала 60 тысяч человек, а караван вез несметные богатства. Муса щедро раздавал золото по пути, вызвав инфляцию в Каире. Однако имя императора стало известно всему миру.

Наследие правителя

Оценка состояния Мусы I затруднительна, но историки предполагают, что оно составляло от 400 миллиардов до 1 триллиона долларов в пересчете на современные деньги. Манса Муса основал город Тимбукту, превратив его в центр исламской культуры и науки. Он считается национальным героем во многих африканских странах.

Император Муса I — обладатель огромных богатств, который сумел использовать их для культурного и экономического подъёма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.