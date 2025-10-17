Россия и Вьетнам строят рыбный мост: меморандум на миллионы долларов объединит две страны

Россия и Вьетнам готовят подписание меморандума о взаимопонимании, который закрепит новый этап сотрудничества между рыбопромышленными объединениями двух стран. Документ планируется подписать на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге и направлен на развитие взаимной торговли морепродуктами, обмен технологиями и инвестиции в переработку.

Новый виток партнёрства

Главными участниками инициативы стали Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP).

По данным пресс-службы ВАРПЭ, стороны намерены закрепить практическую базу для расширения торговли.

"Эта работа ведется в продолжение принципиальных договоренностей о развитии торгово-экономических связей и инвестиционного климата, достигнутых между правительствами России и Вьетнама в текущем году", — сообщили в пресс-службе ВАРПЭ журналистам ТАСС.

По словам представителей ассоциации, меморандум станет продолжением политических договорённостей, достигнутых в ходе визитов премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина во Вьетнам.

"Прямое соглашение между крупнейшими рыбопромышленными бизнес-объединениями двух стран призвано укрепить деловые связи между компаниями и вывести взаимную торговлю на новый уровень", — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев корреспонденту ТАСС.

Взаимодополняющие рынки

Как отметил генеральный секретарь Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама Нгуен Хоай Нам в беседе с ВАРПЭ, торговые отношения между странами развиваются в формате взаимного дополнения.

"Вьетнам импортирует из России в основном минтай, треску, скумбрию, лосося, крабов и рыбную муку для внутренней переработки и производства кормов. В свою очередь, Россия импортирует тропические морепродукты с высокой добавленной стоимостью, такие как креветки, пангасиус, тунец, головоногие моллюски и некоторые виды переработанной рыбы", — сказал Нгуен Хоай Нам.

Масштабы взаимной торговли

По данным ВАРПЭ со ссылкой на статистику Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2024 году объём взаимной торговли морепродуктами между странами достиг $362 млн. Из них экспорт Вьетнама в Россию составил $231 млн, а импорт российской рыбопродукции — около $131 млн.

"Эти цифры подтверждают стабильный рост двустороннего товарооборота, даже несмотря на сложную мировую экономическую ситуацию", — отметили в пресс-службе ВАРПЭ в комментарии для ТАСС.

За первые восемь месяцев 2025 года торговля продолжила расти — по оценке ассоциации, товарооборот превысил $212 млн. Независимая статистика пока не опубликована, но стороны оценивают динамику как устойчиво положительную.

Сравнение экспортных направлений

Показатель Россия Вьетнам Основные экспортные позиции Минтай, треска, сельдь, крабы, рыбная мука Креветки, пангасиус, тунец, кальмары, переработанная рыба География поставок Китай, Республика Корея, Япония, ЕС, Вьетнам Россия, Китай, Япония, ЕС, США Ключевые преимущества Богатая сырьевая база, развитый промысел в северных морях Высокий уровень аквакультуры и технологий переработки Потенциал роста Углубление переработки и заморозки на территории России Расширение присутствия на евразийском рынке

Экономическая логика партнёрства

Как подчеркнул Герман Зверев, подписание меморандума создаст юридическую основу для долгосрочных контрактов и инвестиционных проектов в сфере рыбопереработки.

"В сфере торговли рыбопродукцией происходит наполнение реальным экономическим содержанием тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе официальных визитов высокого уровня", — заявил Зверев ТАСС.

По словам эксперта, российские компании заинтересованы в организации перерабатывающих мощностей во Вьетнаме, чтобы оптимизировать логистику и сократить расходы при выходе на рынки Юго-Восточной Азии. Вьетнамские предприятия, в свою очередь, рассчитывают на поставки российского сырья и технологий для модернизации рыбных заводов.

Региональный фокус

По данным ВАРПЭ, активное участие в дальнейшем сотрудничестве планируют принять Приморский край, Сахалинская и Мурманская области, где сосредоточена значительная часть российского рыбного флота и перерабатывающих мощностей.

Со стороны Вьетнама к партнёрству готовы провинции Кьензянг, Кханьхоа и Баклиеу - центры промышленного разведения креветок и пангасиуса.

"На уровне региональных правительств уже ведётся диалог о прямых поставках сырья и обмене опытом в сфере аквакультуры", — пояснили в ВАРПЭ журналистам ТАСС.

FAQ

Когда состоится подписание меморандума

На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года.

Какой прогнозируется объём торговли

По оценке ВАРПЭ, при успешной реализации соглашения товарооборот может превысить $500 млн в 2026 году.

Какие направления являются приоритетными

Переработка рыбной продукции, развитие аквакультуры, обмен технологиями и обучение специалистов.

Кто будет участниками соглашения

Крупнейшие предприятия — члены ВАРПЭ и VASEP, занимающиеся добычей и переработкой рыбы, а также производители креветок и сурими.

Мифы и правда

Миф: Россия и Вьетнам конкурируют на одних и тех же рынках.

Правда: экспортные профили различаются — страны дополняют друг друга, а не конкурируют.

Правда: по данным Fishnews, в 2024 году экспорт Вьетнама в Россию вырос почти на 70%.

Правда: меморандум предусматривает развитие совместных инвестпроектов и обмен технологий переработки.

Три интересных факта

Вьетнам стабильно входит в пятёрку крупнейших экспортёров морепродуктов в мире.

Россия ежегодно добывает более 5 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Объём взаимной торговли в 2024 году достиг $362 млн, что стало рекордом за всю историю сотрудничества.

Исторический контекст

2019 год: вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.

вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. 2023 год: рост взаимной торговли морепродуктами до $300 млн.

рост взаимной торговли морепродуктами до $300 млн. 2025 год: планируемое подписание меморандума между ВАРПЭ и VASEP в Санкт-Петербурге.