Россия и Вьетнам строят рыбный мост: меморандум на миллионы долларов объединит две страны

Россия и Вьетнам готовят подписание меморандума о взаимопонимании, который закрепит новый этап сотрудничества между рыбопромышленными объединениями двух стран. Документ планируется подписать на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге и направлен на развитие взаимной торговли морепродуктами, обмен технологиями и инвестиции в переработку.
Главными участниками инициативы стали Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP).
По данным пресс-службы ВАРПЭ, стороны намерены закрепить практическую базу для расширения торговли.
"Эта работа ведется в продолжение принципиальных договоренностей о развитии торгово-экономических связей и инвестиционного климата, достигнутых между правительствами России и Вьетнама в текущем году", — сообщили в пресс-службе ВАРПЭ журналистам ТАСС.
По словам представителей ассоциации, меморандум станет продолжением политических договорённостей, достигнутых в ходе визитов премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина во Вьетнам.
"Прямое соглашение между крупнейшими рыбопромышленными бизнес-объединениями двух стран призвано укрепить деловые связи между компаниями и вывести взаимную торговлю на новый уровень", — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев корреспонденту ТАСС.
Как отметил генеральный секретарь Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама Нгуен Хоай Нам в беседе с ВАРПЭ, торговые отношения между странами развиваются в формате взаимного дополнения.
"Вьетнам импортирует из России в основном минтай, треску, скумбрию, лосося, крабов и рыбную муку для внутренней переработки и производства кормов. В свою очередь, Россия импортирует тропические морепродукты с высокой добавленной стоимостью, такие как креветки, пангасиус, тунец, головоногие моллюски и некоторые виды переработанной рыбы", — сказал Нгуен Хоай Нам.
По данным ВАРПЭ со ссылкой на статистику Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2024 году объём взаимной торговли морепродуктами между странами достиг $362 млн. Из них экспорт Вьетнама в Россию составил $231 млн, а импорт российской рыбопродукции — около $131 млн.
"Эти цифры подтверждают стабильный рост двустороннего товарооборота, даже несмотря на сложную мировую экономическую ситуацию", — отметили в пресс-службе ВАРПЭ в комментарии для ТАСС.
За первые восемь месяцев 2025 года торговля продолжила расти — по оценке ассоциации, товарооборот превысил $212 млн. Независимая статистика пока не опубликована, но стороны оценивают динамику как устойчиво положительную.
|Показатель
|Россия
|Вьетнам
|Основные экспортные позиции
|Минтай, треска, сельдь, крабы, рыбная мука
|Креветки, пангасиус, тунец, кальмары, переработанная рыба
|География поставок
|Китай, Республика Корея, Япония, ЕС, Вьетнам
|Россия, Китай, Япония, ЕС, США
|Ключевые преимущества
|Богатая сырьевая база, развитый промысел в северных морях
|Высокий уровень аквакультуры и технологий переработки
|Потенциал роста
|Углубление переработки и заморозки на территории России
|Расширение присутствия на евразийском рынке
Как подчеркнул Герман Зверев, подписание меморандума создаст юридическую основу для долгосрочных контрактов и инвестиционных проектов в сфере рыбопереработки.
"В сфере торговли рыбопродукцией происходит наполнение реальным экономическим содержанием тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе официальных визитов высокого уровня", — заявил Зверев ТАСС.
По словам эксперта, российские компании заинтересованы в организации перерабатывающих мощностей во Вьетнаме, чтобы оптимизировать логистику и сократить расходы при выходе на рынки Юго-Восточной Азии. Вьетнамские предприятия, в свою очередь, рассчитывают на поставки российского сырья и технологий для модернизации рыбных заводов.
По данным ВАРПЭ, активное участие в дальнейшем сотрудничестве планируют принять Приморский край, Сахалинская и Мурманская области, где сосредоточена значительная часть российского рыбного флота и перерабатывающих мощностей.
Со стороны Вьетнама к партнёрству готовы провинции Кьензянг, Кханьхоа и Баклиеу - центры промышленного разведения креветок и пангасиуса.
"На уровне региональных правительств уже ведётся диалог о прямых поставках сырья и обмене опытом в сфере аквакультуры", — пояснили в ВАРПЭ журналистам ТАСС.
На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года.
По оценке ВАРПЭ, при успешной реализации соглашения товарооборот может превысить $500 млн в 2026 году.
Переработка рыбной продукции, развитие аквакультуры, обмен технологиями и обучение специалистов.
Крупнейшие предприятия — члены ВАРПЭ и VASEP, занимающиеся добычей и переработкой рыбы, а также производители креветок и сурими.
