Тарифы не помеха: Евросоюз снова нарастил импорт российских удобрений

Экономика

По данным анализа Евростата, в августе Евросоюз значительно увеличил закупки российских удобрений, почти вдвое, несмотря на введение новых пошлин, направленных против российской продукции.

Удобрение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение

Новые тарифы и их поэтапное увеличение

С 1 июля ЕС ввел дополнительный специальный тариф к уже существующей пошлине в 6,5% на импорт удобрений из России. Новые тарифы составили 40 евро за тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных. Планируется дальнейшее увеличение этих ставок до заградительных уровней в 315 и 430 евро к 2028 году соответственно. ЕС в целом не является ключевым покупателем российских удобрений.

Динамика импорта в августе

В денежном выражении, импорт российских удобрений в страны ЕС в августе достиг 79 миллионов евро, что значительно превышает показатель июля (43,5 миллиона евро). Однако, это вдвое меньше, чем в августе прошлого года (173 миллиона евро). Импорт в физическом выражении также вырос, увеличившись в 1,7 раза до 218 тысяч тонн.

Основные импортёры и изменения в закупках

Польша остается крупнейшим импортером, сохранив объемы закупок на уровне прошлого месяца (24,5 миллиона евро). Наиболее значительный рост импорта по сравнению с июлем зафиксирован в Словении (в 2,1 тысячи раз, до 17,6 миллиона евро) и Румынии (в 9 раз, до 14,4 миллиона евро). Болгария увеличила закупки вчетверо (до 1,1 миллиона евро), Испания – в 1,7 раза (до 3,7 миллиона евро), а Германия – на 10% (до 5,5 миллиона евро). Бельгия, Ирландия, Венгрия и Франция возобновили закупки после перерыва в июле, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
