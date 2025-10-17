Рубль как надёжный островок стабильности: зарубежные активы больше не дают уверенности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В условиях санкционного давления Центробанк не советует инвестировать в зарубежные активы.

Рубль монетой
Рубль монетой

Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ, в интервью РИА Новости указала на целесообразность хранения средств в рублевых инструментах.

По её словам, не существует универсального решения для всех. Однако невзирая на уменьшение процентных ставок, они всё ещё превышают уровень инфляции, что делает рублёвые депозиты выгодным вариантом. Инвестиции в валютные активы сопряжены с колебаниями курсов валют.

Данилова подчеркнула, что инвестиции в инструменты иностранных рынков нежелательны из-за возможных санкционных ограничений для граждан России.

Она также добавила, что для россиян, получающих доходы и совершающих расходы в рублях, наиболее логичным решением является хранение сбережений в рублёвых активах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
