Рубль как надёжный островок стабильности: зарубежные активы больше не дают уверенности

В условиях санкционного давления Центробанк не советует инвестировать в зарубежные активы.
Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ, в интервью РИА Новости указала на целесообразность хранения средств в рублевых инструментах.
По её словам, не существует универсального решения для всех. Однако невзирая на уменьшение процентных ставок, они всё ещё превышают уровень инфляции, что делает рублёвые депозиты выгодным вариантом. Инвестиции в валютные активы сопряжены с колебаниями курсов валют.
Данилова подчеркнула, что инвестиции в инструменты иностранных рынков нежелательны из-за возможных санкционных ограничений для граждан России.
Она также добавила, что для россиян, получающих доходы и совершающих расходы в рублях, наиболее логичным решением является хранение сбережений в рублёвых активах.
