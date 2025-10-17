Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время наблюдается значительный скачок популярности сельского туризма в РФ: за минувший год спрос вырос почти в два раза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семья на ферме кормит коз

Взрывной рост интереса к агротуризму в России

По информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства, в текущем году предполагается, что агротуристические объекты примут около 650 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра была на уровне 400 тысяч. Таким образом, можно говорить о подъеме спроса более чем на 60%, а точнее — на 62,5%. Несмотря на столь впечатляющие результаты, агротуризм все еще занимает небольшую долю от общего объема внутреннего туризма, составляющего приблизительно 94 миллиона поездок, сообщает издание "Ведомости".

Перспективы развития и экономический эффект

Отдых в сельской местности постепенно набирает обороты среди российских туристов, привлекая инвестиции и положительно влияя на экономическое развитие села, как отмечают в Россельхозбанке. Аналитики предсказывают, что в ближайшем будущем каждый двадцатый россиянин предпочтет провести свой отпуск в деревне, что может принести фермерским хозяйствам дополнительный доход до 250 миллиардов рублей в год.

Популярные направления и дальнейший рост

Наибольшим интересом пользуются проекты, связанные с сыроварением, пчеловодством, виноградарством, рыболовством и проживанием на фермах. При условии сохранения текущих тенденций, в обозримом будущем существует потенциал для увеличения количества туристических объектов в сельской местности в четыре раза.