Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам

В последнее время наблюдается значительный скачок популярности сельского туризма в РФ: за минувший год спрос вырос почти в два раза.
По информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства, в текущем году предполагается, что агротуристические объекты примут около 650 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра была на уровне 400 тысяч. Таким образом, можно говорить о подъеме спроса более чем на 60%, а точнее — на 62,5%. Несмотря на столь впечатляющие результаты, агротуризм все еще занимает небольшую долю от общего объема внутреннего туризма, составляющего приблизительно 94 миллиона поездок, сообщает издание "Ведомости".
Отдых в сельской местности постепенно набирает обороты среди российских туристов, привлекая инвестиции и положительно влияя на экономическое развитие села, как отмечают в Россельхозбанке. Аналитики предсказывают, что в ближайшем будущем каждый двадцатый россиянин предпочтет провести свой отпуск в деревне, что может принести фермерским хозяйствам дополнительный доход до 250 миллиардов рублей в год.
Наибольшим интересом пользуются проекты, связанные с сыроварением, пчеловодством, виноградарством, рыболовством и проживанием на фермах. При условии сохранения текущих тенденций, в обозримом будущем существует потенциал для увеличения количества туристических объектов в сельской местности в четыре раза.
