Ударить по бизнесу или дать глоток воздуха: решение ЦБ по ключевой ставке уже скоро

2:16
Экономика

Центральный банк России, возможно, рассмотрит уменьшение ключевой ставки на заседании 24 октября.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

По оценкам Георгия Остапковича, научного руководителя центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, снижение может составить 100 базисных пунктов, в результате чего ставка достигнет 17% годовых, пишут Известия.

ЦБ между инфляцией и экономическим ростом

Эксперт подчеркнул, что регулятор столкнётся с дилеммой, необходимостью балансировать между инфляционными рисками и замедлением экономического развития.

Ключевая ставка: чего ждать от заседания ЦБ

Проинфляционные факторы

По мнению экспертов, радикальных изменений в уровне ключевой ставки не предвидится. Остапкович отметил, что текущие макроэкономические показатели указывают на целесообразность сохранения ставки на прежнем уровне. Ускорение инфляции в начале октября и ослабление рубля создают дополнительные проинфляционные факторы. Однако, существенное замедление экономического роста, который, по прогнозам, не превысит 1-1,3% в текущем году, также является важным фактором.

Можно было бы сохранить на прежнем уровне

"Дороговизна денег", обусловленная высокой ставкой, представляет собой основную проблему для экономики, считает эксперт. Он полагает, что Центробанк может выбрать компромиссное решение и снизить ставку на 100 базисных пунктов. В то же время, он высказал мнение, что оптимальным решением было бы сохранение ставки на текущем уровне для оценки дальнейшего развития ситуации.

Позитивный сигнал для бизнеса

Важность предстоящего решения обусловлена тем, что следующее заседание по ключевой ставке запланировано только на конец декабря. Даже снижение ставки до 17% не сделает кредиты доступными, но станет позитивным сигналом для бизнеса, позволит компаниям готовиться к инвестициям и инновациям, полагая на смягчение денежно-кредитной политики в будущем. Окончательное решение будет принято на основе данных Росстата по инфляции за ближайшие две недели.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
