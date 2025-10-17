Валютный сюрприз для экономики: за неделю резервы России увеличились на несколько млрд долларов

Согласно информации, предоставленной Центральным Банком России, объём международных резервов Российской Федерации достиг 729,5 миллиардов долларов США по состоянию на 10 октября.
Неделей ранее, 3 октября, этот показатель составлял 722,5 миллиарда долларов. Следовательно, за отчётный период резервы увеличились на 7,0 миллиардов долларов, сообщает "Интерфакс".
Международные резервы — это ликвидные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства страны. Они включают в себя валютные средства, запасы монетарного золота, специальные права заимствования (SDR) — расчётную единицу, которую использует МВФ, резервную позицию в самом МВФ, а также другие резервные активы.
