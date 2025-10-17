Валютный сюрприз для экономики: за неделю резервы России увеличились на несколько млрд долларов

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Центральным Банком России, объём международных резервов Российской Федерации достиг 729,5 миллиардов долларов США по состоянию на 10 октября.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост рынка

Неделей ранее, 3 октября, этот показатель составлял 722,5 миллиарда долларов. Следовательно, за отчётный период резервы увеличились на 7,0 миллиардов долларов, сообщает "Интерфакс".

Международные резервы — это ликвидные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства страны. Они включают в себя валютные средства, запасы монетарного золота, специальные права заимствования (SDR) — расчётную единицу, которую использует МВФ, резервную позицию в самом МВФ, а также другие резервные активы.