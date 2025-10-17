Валютный сюрприз для экономики: за неделю резервы России увеличились на несколько млрд долларов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Согласно информации, предоставленной Центральным Банком России, объём международных резервов Российской Федерации достиг 729,5 миллиардов долларов США по состоянию на 10 октября.

Неделей ранее, 3 октября, этот показатель составлял 722,5 миллиарда долларов. Следовательно, за отчётный период резервы увеличились на 7,0 миллиардов долларов, сообщает "Интерфакс".

Международные резервы — это ликвидные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства страны. Они включают в себя валютные средства, запасы монетарного золота, специальные права заимствования (SDR) — расчётную единицу, которую использует МВФ, резервную позицию в самом МВФ, а также другие резервные активы.

