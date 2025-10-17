Война без выстрелов: как геополитика и долги толкают мировую экономику на дно

Экономика

Согласно заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, глобальная экономика переживает период спада, обусловленный геополитической напряженностью и ростом противоречий, сдерживающих деловую активность во всех регионах мира.

Фото: Wikipedia by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Министр финансов РФ Антон Силуанов

Геополитическая борьба и ее экономические последствия

Министр подчеркнул, что эскалация геополитических конфликтов влечет за собой значительные издержки для всех государств, провоцируя фискальную несбалансированность, характеризующуюся увеличением государственных расходов и ростом долговой нагрузки. Он отметил, что текущее состояние государственных финансов во многих странах остается напряженным, а отсутствие стратегий бюджетной консолидации увеличивает риски для мировой экономики.

Долговая нагрузка и протекционистские меры

Силуанов акцентировал внимание на критически высоком уровне мирового долга, при котором расходы на обслуживание задолженности оказывают давление на важные государственные расходы. Он напомнил, что оценки МВФ указывают на сохранение темпов роста мирового ВВП на уровне немногим выше 3%, что ниже исторических показателей (средний темп прироста мирового ВВП за 2000-2019 годы составлял 3,8%).

"Тарифные войны" и протекционизм

Министр также указал на дестабилизирующее влияние "тарифных войн" между странами. Он отметил, что текущие протекционистские тенденции характеризуются эффектом домино, вынуждая страны реагировать на действия крупных экономик, что приводит к эскалации протекционистских мер. Силуанов подчеркнул, что современные инструменты протекционизма становятся все более сложными, включая субсидии, требования к локализации и экологические стандарты, пишет ТАСС.