Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце весом в полтонны и нервы, которые не рвутся: тайна сверхживучего существа из глубин
Скандал с долгами Эвелины Блёданс: что скрывается за иском Мосводоканала к актрисе
Красота зрелости: макияж, который подчёркивает достоинства, а не прячет возраст
Интересное видео или ловушка? Как фальшивые файлы устанавливают контроль над вашими финансами
От желтизны до гибели за неделю: чем болеет пузыреплодник и как распознать болезнь вовремя
Владивосток и аэропорт: 20 рейсов в сутки - как изменится жизнь пассажиров Приморья
Этот яблочный пирог без сахара и миксера стал хитом осени: гениальный секрет — в нарезке яблок
Деликатная зона бьёт тревогу: как отличить безобидный зуд от опасного симптома
Названы главные любимчики россиян с АКПП: кто вошёл в ТОП-10 и кого уже не берут

Война без выстрелов: как геополитика и долги толкают мировую экономику на дно

1:56
Экономика

Согласно заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, глобальная экономика переживает период спада, обусловленный геополитической напряженностью и ростом противоречий, сдерживающих деловую активность во всех регионах мира.

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Wikipedia by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Геополитическая борьба и ее экономические последствия

Министр подчеркнул, что эскалация геополитических конфликтов влечет за собой значительные издержки для всех государств, провоцируя фискальную несбалансированность, характеризующуюся увеличением государственных расходов и ростом долговой нагрузки. Он отметил, что текущее состояние государственных финансов во многих странах остается напряженным, а отсутствие стратегий бюджетной консолидации увеличивает риски для мировой экономики.

Долговая нагрузка и протекционистские меры

Силуанов акцентировал внимание на критически высоком уровне мирового долга, при котором расходы на обслуживание задолженности оказывают давление на важные государственные расходы. Он напомнил, что оценки МВФ указывают на сохранение темпов роста мирового ВВП на уровне немногим выше 3%, что ниже исторических показателей (средний темп прироста мирового ВВП за 2000-2019 годы составлял 3,8%).

"Тарифные войны" и протекционизм

Министр также указал на дестабилизирующее влияние "тарифных войн" между странами. Он отметил, что текущие протекционистские тенденции характеризуются эффектом домино, вынуждая страны реагировать на действия крупных экономик, что приводит к эскалации протекционистских мер. Силуанов подчеркнул, что современные инструменты протекционизма становятся все более сложными, включая субсидии, требования к локализации и экологические стандарты, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Мир. Новости мира
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Хищник без яда, но со смертельным хватом: Амазонка подарила миру нового титана природы
Хищник без яда, но со смертельным хватом: Амазонка подарила миру нового титана природы
Последние материалы
Красота зрелости: макияж, который подчёркивает достоинства, а не прячет возраст
Интересное видео или ловушка? Как фальшивые файлы устанавливают контроль над вашими финансами
От желтизны до гибели за неделю: чем болеет пузыреплодник и как распознать болезнь вовремя
Владивосток и аэропорт: 20 рейсов в сутки - как изменится жизнь пассажиров Приморья
Этот яблочный пирог без сахара и миксера стал хитом осени: гениальный секрет — в нарезке яблок
Деликатная зона бьёт тревогу: как отличить безобидный зуд от опасного симптома
Названы главные любимчики россиян с АКПП: кто вошёл в ТОП-10 и кого уже не берут
Горжусь, что ты с нами: Диана Гурцкая назвала певицу, чья доброта сильнее аплодисментов
Вы ещё не начали, а организм уже протестует: где проходит грань между пользой и болью
Приседаете годами, а квадрицепс не растёт? Проблема не в весе, а в одной забытой детали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.