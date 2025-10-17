Наливайки закроют, вейпы исчезнут: Минздрав озвучил новые драконовские меры

Министерство здравоохранения выразило поддержку предложениям о введении тотального запрета на продажу вейпов и алкоголя в заведениях, торгующих спиртным "на розлив".
В ведомстве уверены, что подобные шаги критически важны для обеспечения благополучия граждан.
Заместитель начальника управления ЦНИИОИЗ Виктор Зыков подчеркнул, что избыточное употребление алкогольной продукции и табачных изделий является причиной ранней смертности среди россиян. Вводимые ограничения призваны сократить возможности приобретения опасных веществ.
Ведомство также поддержало инициативы главы Республики Алтай Андрея Турчака, касающиеся запрета на размещение алкомаркетов и "наливаек" в многоквартирных домах, введения ограничений на продажу алкоголя в будние дни и полного запрета на торговлю спиртным по выходным.
