120 миллионов на кону: Metro начала охоту за долгами поставщиков

1:25
Экономика

Юридическое лицо, представляющее российское подразделение торговой сети Metro, зафиксировало почти пятикратный рост числа поданных исковых заявлений в текущем году. Источником информации послужили данные системы СПАРК.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Подавляющее большинство исков связаны с договорами поставки

Издание отмечает, что значительная часть судебных разбирательств касается выполнения договорных обязательств по поставкам товаров, заключенных с предприятиями малого и среднего бизнеса. Фактически, к 14 октября текущего года, ООО "Метро Кэш энд Керри" инициировало более 320 исков на общую сумму, превышающую 120 миллионов рублей, в то время как за предыдущий год было подано всего 66 заявлений.

Системный подход к управлению дебиторской задолженностью

В пресс-службе российского подразделения Metro пояснили, что увеличение числа судебных процессов является результатом планомерных усилий по управлению дебиторской задолженностью. Данная практика направлена на своевременное взыскание денежных средств и поддержание стабильного финансового состояния портфеля компании. В компании подчеркнули, что подобная деятельность является стандартной частью операционных процессов для крупного игрока в секторе B2B, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
