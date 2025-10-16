Волатильность вернулась: кто успеет поймать волну до того, как рынок снова качнет вниз

Российский фондовый рынок закрыл четверг заметным подъемом — индексы показали уверенную динамику на фоне ослабления рубля и слухов о возможных дипломатических контактах между лидерами России и США. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 2,46%, достигнув уровня 2 607,78 пункта, а долларовый РТС вырос на 2,14%, до 1 038,78 пункта. Юань укрепился на 21 копейку — до 11,19 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг торговался неоднородно, волатильность возросла. Во второй половине дня бенчмарк устремился выше 2 600 пунктов на сообщениях СМИ о том, что сегодня может состояться телефонный разговор лидеров РФ и США. Еще одним драйвером для акций стало ослабление рубля. Нефть Brent между тем опускается все ближе к $60", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Ситуация на рынке акций

День выдался разнонаправленным, однако к вечеру настроения инвесторов заметно улучшились. Поводом для оптимизма стали ожидания возможных переговоров на высшем уровне и стабилизация внешнего фона.

"Лидерами роста на фондовом рынке были акции СПБ Биржи (+7,5%), без новостей, но, скорее всего, на возможном геополитическом смягчении, поскольку эти бумаги весьма чувствительны к новостям о санкциях или об их возможной отмене", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Крупнейшие эмитенты также прибавили в цене. По данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в числе лидеров роста оказались бумаги ПИК (+6,03%), "Аэрофлота" (+3,65%), ЮГК (+3,52%) и "Норникеля" (+3,42%).

Тем временем коррекция не обошла стороной энергетический сектор.

"Лидерами понижения оказались акции энергокомпании 'Интер РАО' (-1,4%), по-видимому, в ходе коррекции после вчерашнего роста", — добавила Мильчакова.

Что поддерживает рост

Главным фактором роста остаются ожидания позитивных сигналов с внешнеполитического фронта. Даже при падении нефти Brent до $60 рынок сохранил устойчивость благодаря внутренним драйверам — снижению курса рубля, сезонной активности и сохранению ликвидности.

Аналитики отмечают, что российские бумаги постепенно адаптировались к геополитическим рискам, а внутренние инвесторы вновь проявляют интерес к акциям второго эшелона. Особенно активно покупались бумаги строительных и металлургических компаний, чувствительных к курсу валют.

Советы инвесторам

Следить за геополитическими новостями — возможные переговоры или заявления мировых лидеров могут резко повлиять на котировки. Диверсифицировать портфель, включая как экспортно-ориентированные компании, так и внутренние потребительские секторы. Учитывать волатильность нефти: при снижении котировок часть прибыли может быть скорректирована. Рассматривать облигации и дивидендные акции как защитные активы на фоне валютных колебаний.

А что если нефть продолжит падение?

Если нефть Brent опустится ниже 60 долларов за баррель, вероятно, рубль продолжит ослабление, что частично поддержит экспортные компании. В то же время внутренние отрасли, такие как строительство и ритейл, могут столкнуться с ростом цен на импорт.

Эксперты полагают, что краткосрочное снижение нефти не приведет к масштабной распродаже — рынок уже прошёл период высокой чувствительности к этому фактору.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост индексов и интереса инвесторов Волатильность и зависимость от новостей Ослабление рубля поддерживает экспортеров Снижение цен на нефть давит на энергетику Активность частных инвесторов Риск коррекции после бурного роста Исторический контекст В прошлые годы осенние месяцы нередко становились переломными для российского рынка. Так, в октябре 2020 года индекс Мосбиржи вырос более чем на 5%, несмотря на снижение цен на нефть, а в 2022 году инвесторы вернулись к активным покупкам после длительного снижения. В нынешнем сезоне рынок демонстрирует ту же закономерность: укрепление позиций на фоне осторожного оптимизма и ожиданий внешнеполитических сигналов.