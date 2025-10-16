Тёмные времена для Nestlе: 16 000 увольнений ради более быстрой адаптации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Швейцарский производитель продуктов питания Nestlе объявил о планах по сокращению 16 000 рабочих мест по всему миру.

три вида шоколада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
три вида шоколада

Филипп Навратил, генеральный директор компании, объяснил, что динамика современного мира требует от Nestlе более быстрой адаптации. Это заявление было сделано в четверг во время публикации финансовых результатов группы. Навратил подчеркнул, что изменения потребуют принятия "сложных, но необходимых кадровых решений". Предполагается, что сокращения будут реализованы в течение ближайших двух лет.

Затрагиваемые позиции и создание новых рабочих мест

Как уточнили в компании, основная часть сокращений (12 000 позиций) затронет офисных сотрудников на различных должностях. Однако в рамках текущих инициатив по оптимизации производства и логистики, планируется создание около 4000 новых мест в производственном секторе и цепочке поставок.

Снижение объёма продаж за девять месяцев

Компания, владеющая такими известными брендами, как Nespresso, Kitkat и Perrier, опубликовала отчёт о своих финансовых показателях за девять месяцев, согласно которому доход компании снизился на 1,9% и составил 71 миллиард евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
