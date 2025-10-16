Тёмные времена для Nestlе: 16 000 увольнений ради более быстрой адаптации

Швейцарский производитель продуктов питания Nestlе объявил о планах по сокращению 16 000 рабочих мест по всему миру.

Филипп Навратил, генеральный директор компании, объяснил, что динамика современного мира требует от Nestlе более быстрой адаптации. Это заявление было сделано в четверг во время публикации финансовых результатов группы. Навратил подчеркнул, что изменения потребуют принятия "сложных, но необходимых кадровых решений". Предполагается, что сокращения будут реализованы в течение ближайших двух лет.

Затрагиваемые позиции и создание новых рабочих мест

Как уточнили в компании, основная часть сокращений (12 000 позиций) затронет офисных сотрудников на различных должностях. Однако в рамках текущих инициатив по оптимизации производства и логистики, планируется создание около 4000 новых мест в производственном секторе и цепочке поставок.

Снижение объёма продаж за девять месяцев

Компания, владеющая такими известными брендами, как Nespresso, Kitkat и Perrier, опубликовала отчёт о своих финансовых показателях за девять месяцев, согласно которому доход компании снизился на 1,9% и составил 71 миллиард евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.